Brutalno raskrinkavanje: Đedović provalio Gastozove kvarne radnje, sve više sumnja da u Anđeli vidi najveću konkurenciju! (VIDEO)

Ništa ne može da mu promakne!

Voditelj Darko Tanasijević u "Šiša baru" ugostio je Marka Đedovića sa kojim je komentarisao sva aktuelna dešavanja koja danima iza nas tresu najgledaniji rijaliti u regionu. Na samom početku komentarisao je odnos Nenada Marinkovića Gastoza i Anđele Đuričić.

- U poslednje vreme su učestalije stvari koje mi se ne sviđaju, a da ih Gastoz radi. Podseća me ova situacija na sezonu šest kad je trebala da bude Anđela luda što vidi, a ne što radi nešto. Kaže da je drugarica zaljubljena, a onda se grli sa drugaricom, a kad vrišti devojka je luda. Deluje mi kao da hoće da je se otarasi, pa ju je najlakše napraviti ludom. Niko ne kaže da samo ona vidi njegov odnos sa Keti, videla je to cela kuća. Vidim da radi ružne stvari, nadam se slučajno i da mu nije namera da prevrti priče, kao da je ona škrta. Deluje mi kao da se sve vreme takmiči sa njom i da pokušava da je ponizi - govorio je Marko.

- Kako si doživeo to što je Anđela rekla da je Keti ucveljena jer su se pomirili, a onda Gastoz kaže da se nisu pomirili? - pitao je Darko Tanasijević.

- On samo Anđelu ne brani od žena iz svog okruženja. Ono što je Sofija rekla je bila provokacija. Meni je Sofija draga i njene kvarne radnje kroz osmeh, ali otkad je njoj Gastoz draga osoba? Pričala mi je kako ju je muvao prvih sedam dana, a ona blenula u Terzu. On brani devojka za koje se priča da im se sviđa ili koje je nekad muvao. Ko se ne bi razludeo? Ja ne bih znao šta da radim. Ne bih reagovao kao Anđela, ali bih nabio nogu u d*pe. Nadam se da grešim, ali mislim da je u ovom trenutku jača želja za pozicijom - rekao je Đedović.

- Da li je sad jasnije pravo stanje između Gastoza i Karića? - pitao je Darko Tanasijević.

- Karić i Mateja su mi u isto vreme rekli na novinarima da on nju ne može očima da gleda. On je sinoć rekao da nisu zajedno, a onda kaže da voli Keti. Danas je opet Keti bolje raspložena. Sinoć ju je Anđela dovela u šah-mat poziciju i znali smo da joj je Lule preneo, pa je rekla da prijateljstvo ne može da se vrati, a kad je raskinuo kaže da je sve kao nekad. Stefan i Gastoz se ne podnose. Gastozu se nije svidela nije ni moja nominacija svidela. Gastoz je još pre tri godine meni rekao da ne bi voleo da bude sa mnom u rijalitiju jer provaljujem sve fore i mozak mi brzo radi. Sinoć je rekao da je on najbolji frajer dok je Karić pričao, znači postoji rivalstvo. Oni su dva različita tipa muškaraca. On meni jeste draga osoba, ali neke stvari mi se ne sviđaju. Stefan je govorio da postoji Gastoz i Nenad, a to su upravo ovo kvarne stvari u ponašanju. Ja to ne mogu da tvrdim jer vidim da postoji emocija među njima, ali kod njega postoji i jak takmičarski duh i želja za dokazivanjem. On jako prati ankete - govorio je Marko.

- Da li mu zbog toga smeta Aneli? - pitao je voditelj.

- Da. Anđela je meni rekla kad god stignu pitanja da ne voli Anđelu da on nju stalno pita "Da li je moguće da misle da ja tebe ne volim?" i tad se on izgubi. Na novinarima dok je ona govorila sve vreme je pokušavao da objasni da je on žrtva njene vriske, a ne da ona sluša kako on ne bi sa neke silazio sedam dana, da je Keti zaljubljena u njega, a kad dođe pitanja koristi najjeftiniju manipulaciju - rekao je Đedović.

- Zbog čega je i u kom trenutku Kačavenda radikalno promenila stav kad je u pitanju Terza? - pitao je Darko Tanasijević.

- Ja ne znam kako njemu to nije bilo čudno kad je Milena isto radila njemu i za sve joj je Milica bila kriva. Ne znam što mu je sad čudno što to radi za Gastoza. Verujem da joj se smučio zbog stvari koje radi sa Sofijom i onda joj se ne sviđa kako se poneo prema Sofiji. Takođe i prema Gastozu, jer su njoj to drage osobe. Njihov odnos nikad nije bio dobar, ja sam već rekao da mi je to druženje misterija. Oni su uvek napadali Milenu kad komentariše jer su hteli nju da poture tamo gde oni napadaju. Terza je krenuo kvarno da izvrće Milenine reči, tu se iznervirala, radilo se o detetu. Sinoć smo videli netrpeljivost prema Gastozu. Bebici se ne sviđa Gastozov odnos prema Aneli, ona mu je jako draga i slažem se - pričao je Marko Đedović.

- Šta se dešava kod Sanje i Marka i da li ona njega uvlači u probleme? - pitao je voditelj.

- Mislim da je Sanja ne promišljeno pravi neke poteze, ako joj je stalo do mira. Sanja kad krene nema granicu i krene vrlo jako i izgovara teške stvari, pa se ljudi vrate na prethodne sezone, kad je imala pijana s*ks sa Filipom Carem. Neko mi je pomenuo kad je pokazivala grudi Saletu Luksu za jednu cigaretu. To su stvari koje neće nijedan momak moći da istrpi kad se pominju. Ona kad je Anđeli rekla da joj je tvoja sadašnjost, pa je neko dobacio kakva li je njena kad je roditelji njenog dečka nazivaju k*rvom - rekao je on.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić