Šok: Karić ponovo obesmislio ljubav Anđele i Gastoza, prozvao je običnom lakrdijom, pa izneo nikad iskrenije mišljenje o njemu! (VIDEO)

Prozvao ih rijaliti igračima!

Voditelj Darko Tanasijević u "Šiša baru" ugostio je Stefana Karića sa kojim je komentarisao sva aktuelna dešavanja koja danima iza nas tresu najgledaniji rijaliti u regionu. Na samom početku komentarisao je odnos Nenada Marinkovića Gastoza i Anđele Đuričić.

- Stefane, tvoje komentarisanje sinoć je vrlo izrevoltiralo Gastoza. Da li ga je pogodila istina ili o čemu je reč? - upitao je Darko.

- Dok ja nisam ustao, ljudi su mašili poentu. Meni je sve zaparalo uši, pogotovo Sofijina reakcija. Morao sam da prokomentarišem to, što je Gastozu zasmetalo. Ja nisam znao da su se oni pomirili, ali u suštini je to bilo i Anđelino mišljenje. Ja sam mojim izlaganjem i mišljenjem doveo njega u crveno, ali to nije bila moja namera. Mire se ljudi time što se poljube, a ne kad neke stvari reše - rekao je Stefan.

- Ko od te veze pravi lakrdiju? - upitao je Darko.

- Mislim da oboje, ali Gastoz tu preovladava kada su odnosi sa ženama u pitanju. Ako se juče pomirio sa devojkom zbog koje si imao probleme, onda je bezveze da kažeš da sve devojke obuku dekolte. Ja smatram da Gastoz ne može da gleda Anđelu očima zbog njenog ponašanja - rekao je Stefan.

- Kako komentarišeš njihove svađe? - upitao je Darko.

- Ja sam prvo pitao Marka: ''Je l' se ovi sprdaju?'' Mislio sam da imaju neki zadatak. Nije mi normalno da je naziva indijancem, ono njeno ponašanje isto ne mogu da verujem. Sve to što rade kaljaju vezu. Ja sam njih podržavao, ali više ne jer mislim da je sve fejk i rijaliti. Kada je osvojio Anđelu, Sofija ga je pogledala, on se upecao i napravio je grešku - rekao je Stefan.

- Kako komentarišeš što je raskinuo s njom jer se usaglasila s tobom? - upitao je Darko.

- Smatram da nije pogrešila što se složila sa mnom jer sam bio realan. Nisu jedno za drugo, njemu trebaju opuštenije i spontanije devojke. On je i dalje nezreo, ne treba mu ništa toliko ozbiljno - rekao je Stefan.

- Da li je Terza u pravu kada kaže: ''Svi uvijaju u celofan komentare o Gastozu'' - upitao je Darko.

- Čuli smo i videli sinoć da su neki iz Bele kuće njegovi fanovi. Mnogi su došli i meni čestitali na mom komentaru, a posle su ustali i nahvalili ga. Meni je Gastoz super i šale su mi dobre kada listam na Tik Toku i vidim klip od petnaest sekundi. Kada živiš s njim onda ti to postane fejk i dosadno. Mogu da shvatim zbog čega ga ljudi vole, ali meni te stvari smetaju kada je Gastoz u pitanju. Kada je Nenad u pitanju, on je kvalitetan momak - rekao je Stefan.

- Kakva je tvoja slika o Aleksandri Nikolić? - upitao je Darko.

- Katastrofa, meni je ona bila draga i znala je da prokomentariše, ali ovim što radi, ništa sebi ne radi dobro. Ne može da ispliva iz mulja u koji je uspala i tu se davi. Guši se u živom blatu - rekao je Stefan.

- Kako ti analiziraš trenutnu situaciju kod Sanje i Marka? - upitao je Darko.

- Ja razumem njega i da je tu za svoju devojku, ali imaju neke bezvezne svađe. Mislim da su već sve ovo prošli i znaju za šta trebaju da se upecaju. Mislim da Marko ima živaca, iako on u nekim situacijama popi*di. Naravno da Sanja utiče na njegovo ponašanje, a ja ne mogu da poverujem da je posle svega što je rekao za Sofiji on dopustio Sanji da im ona priđe - rekao je Karić.

Autor: N.P.