On se da ceo u ljubavi, a ona... Jelena Golubović dala svoj sud o ljubavnom odnosu Anđele i Gastoza! Nije ih poštedela

Višestruka pobedinca rijalita Farma, Jelena Golubović Simikić gostovala je u emisiji "Pitam za druga".

Jelena je tom prilikom komentarisala turbulentan ljubavni odnos Nenada Marinkovića Gastoza i Anđele Đuričić.

- Gastoz je uvek imao najbolje ribe, on je momak koji ima lepu priču. On ne može da se zadrži dugo sa glupim devojkama, a meni Anđela deluje priglupo. Gastoz je tip koji zna kako treba da priđe devojci, on zna šta je rijaliti, ali u ljubavi se preda a Anđela nije takva - rekla je Jelena.

Autor: N.B.