Jelena Golubović dala svoj sud o Eni Čolić! Otkrila da li podržava nju i Peju, pa pomenula Zlatu

Imala šta da kaže!

Višestruka pobedinca rijalita Farma, Jelena Golubović Simikić gostovala je u emisiji "Pitam za druga". Ona je tokom gostovanja komentarisala ponašanje Ene Čolić i njen odnos sa Jovanom Pejićem Pejom.

Jelena je otkrila kakav je utisak Ena ostavila na nju:

- Ona je radila lice, mislim vidi se da je ona bila na više operacija. Ona ne hvata mozgom muškarce, već izgledom, to se vidi i zna. Ona je samohrana majka i mora biti dovitljiva, da bi se borila za to dete zato i komentariše i zato se i svađa - rekla je Jelena o Eni Čolić pa se osvrnula na njen odnos sa Pejom i to što Zlata Petović više ne podržava njihov odnos:

- Znamo da je Zlata divna žena, divna majka i ako smatra da ona nije za njenog sina i je podržavam.

Autor: N.B.