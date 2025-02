Sloba Analitičar dao je svoj sud o aktuelnoj temi Stefani Grujić, Danijelu Dujkoviću Munjezu i Jovani Tomić Matoroj!

U večerašnjoj emisiji "Pitam za druga", na Red Tv-u, gost je bio bivši rijaliti učesnik Slobodan Josipović, poznatiji kao Sloba Analitičar. 

-Slobo, šta misliš o situaciji Munja, Matora, Stefani? - pitao je Panda.

- Sa svo troje sam u dobrim odnosima, mnogo je više Stefani volela Munju, nego on nju. Gledao je na nju kao sigurnu luku. Dok je bio sa Stefani u vezi, utorkom je, jedva čekao da ona ode negde, da on ima prostora da startuje neku drugu devojku. Dosta sam vremena provodio sa njom, ona je dosta plakala - rekao je Sloba.

- Da li si znao da je Stefani trudna? - pitao je voditelj.

- Nisam znao, pitao sam Munju pred ulazak, on je rekao da je to glupost. Pričalo se o tome, ali niko nije znao sa sigurnošću. On i Terza žive rijaliti i napolju. Kako da mu neko poveruje, ili Stefani da je voli, kada je gleda kako će samo da udari recku. Matora je isto jedan veliki džek, delila je sa svima sve. Nikad ne bi učinila nikom ništa loše. I to što su opisani kao "NN" otac, svakako cela Srbija zna, ko su očevi. Prvo govori kako je povređen, što nije znao da je ona trudna, pa onda govori da ne zna da li je otac, zahteva DNK - rekao je Sloba.

- Da li misliš da je sada ovo njen ogovor na njegovo ponašanje? - pitao je Panda.

- Naravno da jeste. Dočekala je svojih pet minuta. Matora ništa loše ne može da donese Stefani ni tom detetu. Možda može čak i Munji da pomogne, ona nije zlopamtilo - rekao je Sloba.

- Ne znam što im smeta što je Matora izvela dete iz porodilišta, oni traže DNK stalno. Oni su ga podržali da radi to što je radio, a sada im bitno ko izvodi dete iz porodilišta - rekao je Sloba.

- Pojavila se informacija da su Matora i Stefani prekinule, da li misliš da je to moguće? - pitali su Slobu.

- Video sam i ja to. Čuo sam se sa Matorom, kada je izgubila majku. Ne znam da li je to moguće, ali mislim da je nju zadesila tragedija, i pritisak je veliki. Čuo sam i da je Stefani otišla sa bebom kod svojih roditelja, što je normalno u ovom trenutku. Mislim da žele samo da ih mediji ostave na miru - rekao je Sloba.

