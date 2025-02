On je psihički bolestan: Slavica Delić otvorila dušu, pa priznala koliko joj teško pada to što Teodora prolazi kroz pakao, nikad brutalnije oplela po Bebici (VIDEO)

Slavica Delić otvorila dušu u emisiji "Pitam za druga", pa žestoko oplela po Nenadu Marinkoviću Bebici.

U večerašnjoj emisiji "Pitam za druga", na Red- tvu, uključila se Slavica Delić, majka rijaliti učesnice Teodore Delić. 

- Slavila sam sa svojim suprugom, kada su ona i Nenad raskinuli, pili smo šampanjac. Kako vreme prolazi, sve više smo tužni kada vidimo šta se sve dešava Teodori - rekla je Slavica.

- Da li ste podržavali od početka tu vezu? - pitali su Slavicu.

- Jesam, dok nije počeo da je vređa. Dolazio je ovde, spremala sam mu ručkove, a onda je on sve to popljuvao. Izdržala je Miljanu, koju j teško izdržati, to je onda dokaz da je ona voli. Kada je Miksi otišla, on je nastavio da radi Teodori sve što joj je ona radila. Ona ima traume. Moja Teodora je ušla sa Bebicom u vezu, čista srca i duše - rekla je Slavica, pa nastavila:

- Nije istina da joj je Munjez slao slike polnog organa. Nenad je veliki folirant, sve laže. Kada krene da plače, folira se. Samo ga slušam i gledam, on nju ne voli, da je voli ne bi joj to sve radio. On je psihički bolestan, i patološki ljubomoran - rekla je Slavica.

- Šta je razlog da se on sada ovako ponaša prema Teodori? - pitali su Slavicu.

- Ne znam, prvo je krenuo da je vređa. On je jedna karikatura, jedan greška prirode. Ona je presekla samo, ali opet kažem, on je bolestan - rekla je Slavica.

- Da se pomire, da li bi se vi onda bili za tu vezu? - pitao je Kendi.

- Ni u snu. Kada sam bila za Novu godinu tamo, rekla sam da je on mrtav za mene. On je dužan i bogu i narodu. Tukao je i maltretirao i bivšu ženu. Nadam se da se neće pomiriti, i da će ostati pri tom stavu - rekla je Slavica.

- Da li je pre Nenada, Teodora imala takve veze? - pitao je Panda. ,

- Ne, imala je divnog dečka iz Kanade. Nenad nikad neće imati devojku kao što je bila ona. Ona se zaljubila u njega, zavolela ga je - rekla je Slavica.

- Kako suprug gleda na sve ovo? - pitali su Slavicu.

- Pa teško mu je kada gleda kako je on maltretira. Hteo je više puta da ga tuži zbog svega toga - rekla je Slavica.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: K.K.