Opšti haos na početku Pretresa nedelje!

Na samom početku emisije "Pretres nedelje" voditelj Milan Milošević pokrenuo je temu oko nominacija Nenada Marinkovića Gastoza i Anđele Đuričić. On je odmah dao reč Stefanu Kariću jer ga je Gastoz okrivio za njihov raskid.

- On njoj to provlači od samog početka, kako ja mogu da je smirim i da je razumem. Ja poštujem njegovo mišljenje, ali je provukao da imam animozitet prema Sofiji i da sam je zbog toga provukao, a ne gleda da on utiče na vezu svojim ponašanjem. Ja sam samo komentarisao šta se dešavalo. Ja sam rekao da su od veze napravili lakrdiju - govorio je Karić.

- On je rekao da je fejk priča i samim tim bacio ljagu na svoju drugaricu - dodao je Gastoz.

- Mene je iznenadilo kako je on nju nazivao na novinarima, nisam to očekivao posle onako lepih reči koje je imao za nju. Pitao sam čak i Đedovića da li njih dvoje imaju neki zadatak. Iznenadilo me je njegovo ponašanje, pa i Anđelino kad je glumila Gastoza. Nisam ni od nje očekivao tako neke stvari, nije mi bila simpatično. Mislim da ozbiljne stvari treba da se reše. To što su krili mesec dana da su zajedno, ja sam znao, ali su druge ljude napravili budalama. Pomirili su se u izolaciji, nismo znali i dozvolili su opet da im svašta pričamo. Ja možda to ne bih pominja da sam znao. Jedan poljubac ne čini pomirenje - pričao je Stefan.

- Da li misliš da očima ne može da je gleda? - pitao je voditelj.

- Da, mislim da ne može njen pokret lica da ponese - rekao je Stefan.

- To ni u ludilu ne može niko da kaže, svako ko kaže to treba da se zapita da li je lud. Stavljaš ljagu na svoju drugaricu i pričaš da smo imali fejk odnos. Meni veza ovde veza nije trebala, završila se jer tebi ona više veruje nego meni. Cela naša priča je pala u vodu jer si rekao da se tako obukla jer je provocirala. Previše ste ozbiljni, a sa vašim mišljenjem nekad ne mogu d*pe da obrišem. Je l' Karić ima svoje mišljenje? Ja imam moje - govorio je Gastoz.

Stefan Karić napustio je emisiju, a onda doneo u Belu kuću slike Anđele i Gastoza koje je sačuvao, kad ih je ona bacila u đubre.

- Samo da pokažem da nisam nikad bio protiv naše veze, niti sam se sladio. Ona je bacila u kantu, a ja sam sačuvao. Kakva veze ima Sofija sa vašom vezom ? - rekao je Stefan.

- Kakve veze ima da li je Sofija provocirala? Nema. Ona nije htela da provocira Anđelu i mene jer da je tako ne bi želela da provocira Anđelu - rekao je Gastoz.

- Devojka je jasno rekla Terzi da će da ide na Gastoza i Anđelu - poručio je Karić.

- Ona ne bi želela dobar odnos sa Anđelom da ne želi. Imaš više uticaja na Anđelu, tri sata sam se pekao da joj dokažem da sam zaljubljen, da mi je stalo i da sam jedva čekao da se pomirimo - govorio je Gastoz.

- Da li si to pokazao kad te je Slađa muljala s*sama? - pitao je Karić.

- To je Gastoz i to je Slađa, njene s*se me ne zanimaju za tri života. Vaše merenje šta je ozbiljno, a šta je. Vi ste od dres koda napravili problem, ja sam hteo da napravim foru jer sam prvi put nominovan i prvi put sam u ovoj kući. Vi ste od toga napravili bauk. Moja devojka je najluđa od svih devojka, jer njoj ništa ne znači šta ja njoj pričam i živi u zabludi da nemam gram emocije prema njoj. Otkako sam ušao sa njom u vezu treba da se oseti kao najvoljenija osoba, ali njene teorije i traume od pre čine da se više ne oseća tako. Ona je govorila da je to nešto najlepše, a vi ste je oterali od mene - rekao je Gastoz.

Autor: A. Nikolić