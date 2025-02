Mogao bi da mi zameriš da nisi dete na jedno veče: Sanja nikad niže udarila Gastoza, Anđela kao oparena skočila da ga brani! (VIDEO)

Pale teške reči!

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" pokrenuo je temu nominacije Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza, zbog čega je nastao opšti haos u Beloj kući. Voditelj je dao reč Sanji Grujić da iznese svoje mišljenje o svemu što se u subotu desilo.

- Ja sam rekla da ne mogu da verujem da on toliko ne podnosi kritiku - rekla je Sanja.

- Niko me nije iznervirao, nego Anđela. Ja sam došao kao patka da se zaj*bavam dok nisam shvatio da mi ona ne veruje, posle sam na sve reagovao - dodao je Gastoz.

- Mnogi smo ovde proživeli pakao u rijalitiju svojom krivicom, pa umemo da podnesemo kritiku - nastavila je Sanja Grujić.

- Pa umeš i Anđeli da nabijaš na nos jer misliš da je njeno nešto, a tvoje ništa. Ona je sve demantovala svojim delima ove sezone. Radiš sve da te ona primeti, ali ćeš morati na još veće štikle da staneš - poručio je Gastoz.

- On opet spinuje priču i ne želi da se suoči sa istinom u oči - rekla je Sanja.

- Da se suočim sa tim da se laćno predstavljaš i da prodaješ m*da za bubrege? Takve devojke ne moram da slušam. Za razliku od tebe se moja bivša devojak kaje, a tebise moglo. Sa takvim stavom meni ne možeš da držiš pridike. Možeš svom bivšem dečku i on je jedini koji ti trpi - pričao je Gastoz.

- Možeš da mi zameriš da nisi napravljen iz takvog čina, a priznat si tek posle 20 godina - dodala je Sanja.

- Sram te bilo udarila si na njegovu pokojnu majku. Ovo je sramota i blam, a sad svi ćute - umešala se Anđela.

- Ne možeš da zameraš takav čin, kad je odrastao u takvom činu. Ja sam to slušala od njega, pa mogu to da ponovim. Posle 20 godina si priznat. Meni nema šta da se prizna, osim ono što su milioni gledali. Sofija je isto ovako krila odnos sa Terzom, čim se tema ovoliko pokreće ima nešto što treba da se razjasni. Svako je imao pravo da dođe u rolci ili dekolteo, sporno je što on nije ispoštovao devojku. Treba samo Anđeline grudi da te interesuju - govorila je Sanja.

- Mene je interesovao samo šou program, sve sam gledao kao zabavu. Ja ne mogu vas da ispravim, niti vi mene da pokvarite. Vreme će da vidi svoje, Keti, on i Sofija verovatno pričaju jedno sa strane, a drugo za stolom. Neka pričaju o meni, ja sam spremna da podnesem sve. Ti si rekao da sam ja devojka na jedno veče, a ja sam rekla da možeš da mi zameriš da nisi dete na jedno veče - rekao je Gastoz.

- Ovo što sam ja tebi rekao je istina, a ovo što si ti meni rekla nije. Da li hoćeš da pričaš sa mojom pokojnom majkom? - uzvratio je Gastoz.

