Prethodnu noć na imanju Elite obeležio je ulazak voditelja Milana Miloševića u Belu kuću zbog emisija "Izbor potrčka" i "Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem".

Na samom startu emisije takmičari su komentarisali podelu budžeta ovonedeljnog vođe, Ene Čolić. Danijel Dujković Munjez i Bora Terzić Terza su udruženim snagama opleli po Eni otuživši je da je svojom podelom kupovala mir kod takmičara.

Usledio je sukob Jovana Pejića Peje sa Urošem Stanićem. Naime, Peja je priznao da se kaje što je u odnos sa Enom ušao srcem, a Uroš ga je napadao jer pokušava da ponizi Enu.

Enina rekacija na Pejino komentarisanje šokirala je mnoge jer je u jednom momentu prozvala Pejinu majku, Zlatu Petović, zbog čega se on još više iznervirao i nazvao je ološem.

Nakon toga je došao red da Ena odabre svoje potrčke te je u izolaciju poslala Terzu i Draganu Stojančević.

- Neka ustanu Bebica i Teodora, navijam za njihovo pomirenje, ali me ne radi da mi oni budi potrčci. Mene jako loži da mi neko bude potrčko. Podići ću Peju i sve njegove žene, Ana Spasojević, Aneli Ahmić, Mrvica... Ne mogu da dižem neke lažne parove, vidim potencijalni par Mateja i Sofija ali njih nikad ne bih slala u izolaciju. Mateja možda završi večeras u hotelu. Želim da mi potrčko bude Terza i da mu objasnim da više ne drži monopol, a sa njim šaljem Draganu jer želim jednu celu noć o njoj da slušamo - saopštila je Ena.

Ena je nakon potrčaka izabrala i omiljenu osobu a to je bio Peja, što je on odbio i poručio joj da uživa sama.

Usledio je početak Pretresa te je pokrenuta tema odnosa Stefajna Karića i Nenada Marinkovića Gastoza oko Anđele Đuričić i odnosa koji ima sa njima.

Marko Đedović je nakon toga dao svoj sud o celoj situaciji i svojim rečima urnisao Gastoza,te je Karić otkro da li je svojom duksericom na nominacijama prozivao Gastoza.m

Usledila je rasprava Gastoza sa MArkom Stefanovićem i Sanjom Grujić, Da bi nakon toga Marinković prozvao Terzu kojem nije bilo dobro zbog njegovih reči.

Terza je nakon toga prokomentarisao Gastozove procente nakon Ćubinog ispadanja, a pored toga je uradio na Milenu Kačavendu.

- Ja inače čekam da Karić iznese, pa da se složim jer nemam svoj stav i mišljenje. Morala sam da reagujem u tom trenutku jer da nema Stefana ne znam da li bih imala mišljenje oko bilo čega. Stefan je inače bio sa mnom i sa Nenadom u izolaciji i zna šta sam rekla o Sofiji. Mi smo pričali tri sata o svim ljudima, žao mi je što je Stefan bio tu i čuo je. Sofija i da nije htela da provocira u tom momentu je bila provokacija. Ja nisam to htela da komentarišem zbog Gastoza, kad me je Ivana direktno pitala ja sam rekla. Ja bih na kraju to svakako rekla u "Šiša baru" kod Darka. Volela bih da me Gastoz sasluša i da mi se ne ubacuje, rekao je rečenicu koju nisam skapirala. Rekao je da je svakome odgovarao jer je imao sličnu situaciju sa bivšom devojkom. sad si objasnio kako sam se osećala ako tebi nije dobro nakon pet godina. Ja sam rekla njemu da ne mislim da ima emociju prema bilo kojoj ženi, samo mi je stres pominjanje žena. Zamisli kako je meni nakon dve. Ja znam da imaš emocije prema meni, ali u meni tinja sve najgore kad se pomene ženska osoba. Meni ni sad nije dobro. Ja se sad trudim da se kontolišem. Trudiš se da me ne razumeš i namećeš mi da nisam normalna. Ja kad pričam o toj temi meni nije dobro - dodala je Anđela.

- Ti ovde nemaš razlog da sama sebi ubacuješ neke stvari u glavu, jer si sama sebi ovde najveći neprijatelj. Ja tebe četiri meseca ubeđujem. Rekao sam ti mnogo toga i ti to ne želiš da prihvatiš. Nemoj da me teraš da se derem na tebe, ovo što si rekao nema smisla. Pošto me sad kuliraš neću nikad da ti se obratim. Ja predlažem da zarad njenog dobrog i mog nemamo kontakt pod ovim zidovima jer ako ona mene nema za dečka ne može da mi nabacuje druge devojke. Njoj ne vredi dokazivati. Ona ovde ne radi ništa namerno i njoj to ne može da se izbaci iz glave koliko god da sam se trudio. Ja verujem da je ovde to nemoguće. Ja sad odustajem ne jer nemam emocije prema ovoj devojci nego svaka moja želja da joj dokažem stvari neće uspeti i samo ću da pravim gore. Njen jedini neprijatelj je njen razum. Ja sam bio sebičan kad je rekla da nije za vezu, a sad neću da budem sebičan i da teram da mi bude lepe i da se grlim sa devojkom do koje mi je stalo i tad mi ništa neće zameriti. Ja ne želim da se odvojim, ali moram. Milane, priznala mi je da mi je neke stvari radila namerno da me provocira onog besnog Gastoza nećete videti jer ne želim da joj pakostim. Ja vidim da mora sama sa sobom da završi neke stvari - rekao je Gastoz.

Nakon toga se povela tema o emocijama Keti Samardžić prema Gastozu te su takmičari krenuli da otkrivaju njene skirvene signale koje šalje Gastozu.

Milena Kačavenda je nakon toga raskrinkala Keti i zamerila joj što je se mešala u vezu Anđele i Gastoza.

Nakon toga se povela tema o zbližavanju Teodore Delić sa Munjezom I Terzom te je Bebica menjao sve boje i tražio da se hakuje Teodorin telefon da bi se saznalo da li je "petljala" nešto sa njima pre elite.

Usledilo je Teodorino priznanje o drugom muškarcu koji je hteo da je vodi na Maldive. Međutim nakon toga je Đedović otkrio da Bebicu i Teodoru loži haos i da će se pomiriti.

U jednom mometu se potegla tema o odnosu Sandre Obradović i Luke Vujovića koji je otkrio da smatra da Sandra ima više emocije od njega.

Peja je nakon toga zauvek raskrstio sa Enom i rešio da svoje emocije ne pokazuje više.

Usledili su rezultati ankete, te je Aleksandar Nikolić zamenela kada je saznala da je osvojila treće mestu u anketi za osobe koje su opzednute samim sobom. Nakon toga su tekmičari saznali da je drugo mesto osvojila Anđela Đuričić. Kada se saznalo da je prvo mesto Ena Čolić Aneli je otkrila da je to realno jer Ena radi sve kako bi sebe uzdigla.

Treće mesto u anketi za najneobazrivije zauzela je Teodora Delić, što su takmiči osudili kao realno. Drugo mesto je zauzeo Stefan Karić, a prvo Ivan Marinković.

Autor: N.B.