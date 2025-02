Ne izlazim danima iz kuće, samo gledam sina u Eliti: Zlata Petrović se ne odvaja od televizora, otkrila šta predviđa sinu, a za Enu NEĆE NI DA ČUJE!

Pevačica Zlata Petrović kaže da non stop gleda sina Jovana Pejića, koj već mesecima boravi u rijalitiju "Elita 8, pa sve ređe izlazi iz kuće, jer želi da bude upućena u to šta se dešava na imanju u Šimanovcima.

Zlata Petrović je za medije iskreno govorila o nasledniku, te je objasnila šta je najviše brine u poslednje vreme.

- Sina gledam po ceo dan, sve ređe izlazim napolje i po ceo dan sam pored televizora. Šta da vam kažem... Svako od nas ima neki svoj put i ovo je njegov. Sad mora sam da se bori i verujem da će lepo da izgura do kraja. Kao i svaka majka, naravno da se brinem za svoje dete, ne samo ja, nego svi mi u okruženju - rekla je Zlata za naš portal, pa je nastavila:

Iskrena da budem, on se super pokazao. Jeste kulturan, ljudi mi to obično i kažu kad pričamo o njemu, a to mi i jeste najvažnije.

Inače, svi ga pratimo, i Hasan, Peja naravno, moje drugarice, svi. On će da sazri tu, ovo iskustvo će mnogo da mu donese u životu. Svako je odgovoran za sebe i svoje postupke, tako da ja nemam nameru da govorim umesto njega. Zato se i ne oglašavam. On sam mora da snosi odgovornost za svaku reč i svako svojedelo. To sa Enom neka sam rešava, ja neću o tome ništa više da pričam.

Zlata: "Ena je čisto zlo"

Podsetimo, Zlata je nedavno komentarisala Enu Čolić, učesnicu rijalitija sa kojom se zabavlja njen sin Jovan, ali nije imala reči hvale.

- Upoznala sam mnogo ljudi tokom svog života, ali nekog sličnog njoj, nisam. Ne javljam se novinarima, jer uporno pokušavam da pronađem nešto dobro u toj ženi.

Reči koje je izgovorila Peji, ja ne znam ni da izmislim. Jeste lepa i harizmatična žena, imam oči da to primetim, ali to ne menja činjenicu da nije ispravna.

