AU, ŠTA LI ĆE MILICA REĆI?! Raskrinkan Bora Terzić! Sve vreme napada Gastoza zbog Sofije, iako govori da ga ona NE ZANIMA (VIDEO)

Nastaće haos!

Marko Đedović rešio je da ne ćuti, te je tako raskrinkao Boru Terzića i njegove emocije koje i dalje gaji prema Sofiji Janićijević.

- Teodora rekla za Milicu da je k*rva, ovaj sedi s njom tamo...Us*reš joj se u život, pa onda pričaš o tome da je sve bilo nešto...Jao. Pa što on skače na Gastoza, čim se pokrene priča, on skače odmah. Pitao je on još prvi put, kada si ti pomenula, mi sedimo ispred televizora, on me pita: "Šta misliš?", ja sačekam i ja mu pokažem namerno onako, od tog dana, on Gastozu ne silazi s grbače. I ja kada sam rekao za stolom da nema ništa...Kada je Milica izašla, rekao je: "Niti ću da je pogledam, kada ona prolazi, ja ću da gledam na drugu stranu", sada, sedne pored nje, ona se kezi. Sinoć je seo pored nje, ti nisi videla - rekao je Marko.

- Zezaš?! Ja to nisam videla - rekla je Anđela.

- Da bre, sedeli Dača, ona, pa on. Kaže meni: "Sve vreme mi dobacuje", ono za hotel što pričam da je došao mene da vidi, Sofija stoji na vratima, prišla u hodnik, ali je on na vrata krenuo. Ona i ja pričamo, a na staklu neko gleda u mene, a ona je tu pored. Kaže ona: "Gle ovo", ja pogledam, on se nalepio na staklo. Ja ga pitam: "Šta radiš tu", on kao: "Došao tebe da vidim", jes, letva pijan došao mene da vidi - rekao je Đedović.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić