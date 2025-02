Raskrinkana! Učesnici shvatili da se Keti sviđa Gastoz, Marinković rešio da progovori: Naše priče su takve, mi smo KLIKNULI (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Marko Đedović je potom upitao učesnike šta su oni shvatili iz Gastozovih i Ketinih odgovora, na šta je većina njih potvrdilo da su shvatili da Samardžićka gaji emocije prema Marinkoviću.

- Što se tiče Keti, nije zaljubljena, prija joj Gastoz i njegovo društvo. Znam u kom stanju je bila Keti, sve te shvatam, ali kada Gastoz nije komunicirao s tobom, ti si tada pala u depresiju i nije te bilo i naravno da može da se protumači... On tebe previše brani, ali kada si ti izlagala, on se digao i kao: "Keti, je l' si dobro?", želi da te ubedi da te Marko postavlja kriva pitanja - rekla je Aneli.

- Tek ste vi onda načeli temu za stolom, to se provuklo, ti si Stefane rekao i ja sam tada ćutala i rekla sam: "Nije ona zaljubljena u njega", a on zna da sam nju zaštitila zbog njega, meni je bilo najbitnije da on zna istinu. Rekla sam mu da me ne zanima to njegovo branjenje i grljenje i da me to jako nervira. Prva rasprava je bila ona za kutije i slike, rekao mi je da lažem i ja nisam znala da to postoji. Pukla sam jer sam znala da ne lažem, onda su voditelji potvrdili da postoji razgovor - rekla je Anđela.

- Da li ti je rekao da mora da ti klima glavom - pitao je Stefan.

- Kada je Milan rekao da postoji razgovor, on je to kao izgovor izgovorio. Tada se već odaljio od Keti, jer je bila naša rasprava - rekla je Đuričićeva.

- Ako te 50 puta je*e neko za Gastoza i ugrožena mu je veza, ja bih iskopala ljudima oči, a ne odgovarala kao da sam u policijskoj stanici... Meni je jasno kao dan da ona ima emocije i da je zaljubljena u njega, kraj priče! Za njega verujem da on to ne kapira - rekla je Kačavenda.

- Gastoze, je l' Kačavenda luda, glupa ili igra rijaliti - pitao je Marko.

- Ona ima svoje mišljenje - rekao je Gastoz.

- Prelazi sve granice odbrane i onog realnog, a poenta priče jeste njena uloga u celoj priči, po meni je ona morala da se skloni i da se povuče. Svi odgovori na pitanja su nebitni, a nikada mi to nije palo na pamet niti sam osetila, ali kada je Aca tvrdio da on nju ne zanima, da je ona potajno zaljubljena u Gastoza i da je on njoj samo pokriće za to, mislila sam da Aca trabunja, ali sam tada počela da gledam nju, tada se tih dana desila garnitura - rekla je Kačavenda.

- Ne tera rijaliti, kapiram šta hoće da kaže. Gde je Baki?! Se sećaš priče kada si došao u Amsterdam, pa si ušao u tramvaj i čuo si dva Srbina, prišao si i pitao ih. Kako si se tada osećao?! E, pa ja mislim da sam se tada osećao tako, lepo, jer su naše priče takve, jer smo mi kliknuli - rekao je Gastoz.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić