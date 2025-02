Ne štedi reči!

U novom izdanju emisije "Pitam za druga" na RED televiziji, voditelji Joca novinar i Stefan Milošević Panda ugostili su bivšu košarkašicu Milicu Dabović, koja se na samom početku osvrnula na odnos Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza.

- Iskreno da vam kažem, pratim, ali ne na televiziji, televiziju ne gledam uopšte. Uđem kada se probudim na instagram i ispratim šta se dešavalo. Ja ne mogu da verujem da čoveku kažeš 34.000 puta da sam ljubomorna, da mi smeta i tako dalje... Ja bih ga zapalila, svaka čast Anđeli što ga trpi. Meni se on ne sviđa. Pričaju svi da je rijaliti igrač, evo sada ga posmatram prvi put. Da li je on umislio da je najbolji ili stvarno tako misli ili stvarno tako jeste, ne znam. Ako pobedi, svaka čast, skidam kapu. Ne sviđa mi se njegovo ponašanje prema njoj - rekla je Milica Dabović, a onda je nastavila:

- Meni je logično da neće da kažu za njega ništa loše, ja sam poznata po tome da pričam istinu. Svidela mi se ta veza, prokomentarisala sam da su mi okej i tada mi je bio fin, poskakivao je na nju, to ti je ono kod muškaraca: "Dok te ne osvojim...", a onda: "Ne sviđa mi se šta radiš"...Mnogo me je iznerviralo što je Maja onako namazala na "Elitoviziji", nije imala prava da je onako izvređa. Mi znamo kakva je Maja, ona je fajter, ne da na sebe, prvo prvenstveno žena je. Ja sam za to da se uvek da druga ili treća šansa, pa kada te zeznu, onda doviđenja. Ne da je preterala, to nije trebalo. Neke stvari koje je radila, pa ona žena ispašta zbog toga, njoj je žao zbog roditelja. Niko od nas nije svetac da mi možemo da osuđujemo i na onakav način govorimo o nekom- dodala je ona.

- Kako je tebi delovalo kada je Gastoz odlučio da raskine sa Anđelom - pitao je Joca.

- Problem je što Gastoz nije skočio za svoju devojku kada je Maja ono izgovarala. Milan da ne skoči na ljude koji me u njegovom prisustvu pljuju onako, ja bih mu rekla: "Prijatelju, nisi ti za mene" - rekla je Milica.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić