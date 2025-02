Zlata Petrović otkrila da li bi volela da Peja stane na LUDI KAMEN sa Enom Čolić, pa progovorila o Goci: Žena htela posle dva dana da se uda...

Iskrena do koske!

Zlata Petrović, naša poznata pevačica, gostujući u Amidžiju, progovorila je o sinovljevom odnosu sa Enom Čolić u "Eliti 8", a a potom je otkrila da li misli da će Peja oženiti Enu.

- Meni Bog nije mogao da bira, sama sebi i kraj! Za ljubav se ne treba mešati, zato što...Nije ispravno, nije dobro, svako mora da nađe svoju polovinu koja njemu odgovara...Ja sam svog sina pitala: "Je l' voliš svoju Milicu?", to je jedina rečenica koja postoji, rekao je: "Da" i to je kraj! Daj Bože da me demantuju, ali vuk dlaku menja, ali ćud nikada - rekla je Zlata.

- Što si ti onda zaključala Gocu - pitao je Amidžić.

- Za dva dana moja drugarica hoće da se uda, mi upoznali Šijana na moru, ja kažem: "Si ti poludela, šta se je stobom?" i oni odoše, uze žena mene i njenu sestru...Vidi, dvoje dece, sudbina, život. Ja bih krv dala za moju Gocu i to je to. Daj Bože da se svi 10 odsto druže kao moja Goca i ja...Sve što je mom sinu lepo i meni je lepo i kraj - rekla je Zlata.

Autor: Nikola Žugić