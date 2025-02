Zarežala!

U novoj emisiji ''Pitam za druga'' voditelji Joca Novinar i Stefan Milošević Panda putem video poziva uključili su Situ Ahmić koja je nikad oštrije progovorila o sukobi Ene Čolić i Aneli Ahmić i kojoj je spremila brojne tužbe.

- Ona je sa nekom žestokom dijagnozom, služi se svakakvim lažima. Plasira priče da je ona privilegovana, vređa ljude. Jedna rečenica u moru loših mi je toliko zaparala uši, a to je: ''Pozdrav za groblje''. Vređa najgore moguće, kad je ta žena u Eliti spomenula svoje dete?! Umesto da vodi računa o tome, ona vodi računa o tome ko je Norin otac, ko sam ja i kako izgledam. To je jedan odron, nema u njoj ništa lepo. Rodila je sa sedamnaest godina, a još nije razvila majčinski instikt - rekla je Sita.

- Kako komentarišeš njen susret sa sinom, mnogi su to napolju komentarisali? - upitao je Joca.

- Ne želim da preuveličavam, ali delovalo mi je kao da joj je došao mlađi brat sa kojim ne živi uopšte i nema kontakt jer je njena mama dobila tog brata s nekim drugim čovekom. Folirancija prva dva minuta, kao zagrljaj i to je to. Kako je moja sestra reagovala kada je videla da joj nisam dovela Noru?! Urlala je s vrata pola sata, ali to je majka. Ja stvarno onakvog monstruma Balkan nije video. Mene ljudi po Sarajevu zaustavljaju na ulici, žene me grle i govore: ''Uz vas smo, ne živimo''. Čak mi i momci pružaju ruke. Ona vređa ovaj narod, sve ono što je nama sveto ona vređa. Ovakav monstrum skoro nije viđen i neće se ni ponoviti - rekla je Sita.

- Kako si se osećala kada je Ena u jednom trenutku Noru nazvala: ''Kopiletom''? - upitao je Joca.

- Nije to jedan trenutak, to ona govori stalno. Ja te stvari ne mogu da gledam, meni oni to pošalju jer ja ne gledam, ja kad vidim u kom smeru to ide, ja to ugasim i prosledim advokatu. Ne mogu da verujem da jedna žena i jedna takva majka može to da kaže za jedno dete. Nek se vređa ona sa Aneli, nek se vređaju međusobno, ali nek se mane deteta i naše države. Naša podrška je našla Eninu babu koja je prošle cele sezone vređala Aneli. Ja nisam čitala to, ali naša adminka je to zapamtila. Tu je taj animozitet bio od samog starta, a ona je ušla i bila ljubomorna zbog Mateje. Ušla je sa izmišljotinama da je jaka, ona ima La Familiju iza sebe. Ko god izađe iz Elite pljuje nju - rekla je Sita.

- Pretpostavljam da si ispratila intervju Zlate Petrović, ona je rekla: ''Ena je zlo zla, sramota me što sam žensko kad vidim nju''. Kako to komentarišeš? - upitao je Joca.

- Žena bi oplela još više, ali se suzdržavala. Ona je javna ličnost i majka da bi se spuštala na Enin nivo. Žena ima najgore moguće mišljenje koje neće da kaže, rekla je ono minimalno što joj je na duši. Ne mora da znači da je Zlata ne voli zbog Jovana, već kad vidi kakve reči izgovara Aneli možda bude u fazonu: ''Pa ovako bi sutra i meni'' - rekla je Sita.

- Kako komentarišeš njene odnose sa Pejom za koje napada Aneli? - upitao je Panda.

- Ona opšti sa Pejom u lajvu i onda sutra ide priča o tome i time se hvali, a onda napada Aneli koja je to isto rekla. Sve joj se obija o glavu, žena je brutalan šljam. Optužuje Peju da ne misli na njenog sina, pa ne treba on da misli nego ona - rekla je Sita.

- Šta je sa tužbama? - upitao je Joca.

- Posle Nove godine još dvadeset šest tužbi sam poslala advokatu, ali mislim da će do kraja Elite imati sto pedeset tužbi. Ona kaže: ''Ništa neće biti validno''. Meni advokat kaže šta može, a šta ne može. Stvari koje Ena govori, ovo je jasno kao dan. Postoje neke stvari i meni advokat kaže: ''Nećemo da se igramo sa tim''. Ja sam nju prijavila jer je pretila da će joj otkinuti glavu i slomiti prst, onda joj je vređala dete - rekla je Sita.

- Koliko se procenjuje zarada? - upitao je Joca.

- Pa po tužbi je oko 1500 evra, a ja do sad imam preko trideset tužbi ukupno, znači očekuje je trošak oko 35.000 evra - rekla je Sita.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.