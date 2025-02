Nikad iskreniji Nenad Marinković Gastoz: Prvi put Anđeli ogolio dušu o svojim emocijama, nije mogla ni da sanja da će joj se ovoliko otvoriti! (VIDEO)

Ostala zatečena!

Nenad Marinković Gastoz odlučio je da ove noći otvori dušu Anđeli Đuričić o svojim osećanjima, te joj se kao nikad pre posvetio i priznao sve njegove, ali i njene greške:

- Ti si ovde, a sa mnom bi mogla da budeš ovde. Tebe ništa ne zanima, ti voliš da se mrštiš. Voleo bih da mi žena bude sa tako jakim karakterom i da mi ona odgaja decu. Ti si jako pogodna majka, mojoj deci ništa ne bi falilo. To sam siguran jedan kroz jedan. Onaj kome budeš rodila decu ili dete. U ovom trenutku si jako posesivna osoba koja je izgubila bukvalno samopouzdanje. Vizuelno izgledaš kao da možeš svaku kuju da zgaziš u ovom gradu, a ti ih gledaš sa dna. To je veliki opozit za mene koji te znam. To je tvoj hendikep i moraš da shvatiš da si jako vredna osoba. Ti si jedan ozbiljan karakter, skoro se nisam susreo sa takvom osobom. Prošla moja devica nije imala tri grama tebe, a samo tri grama tebe da je imala, nikad me ne bi želela za ono za šta me je želela. Ona prošla devica, s njom sam našao zajednički jezik, ali sam ja u tom trenutku izgubio sebe i odlepio, pa napravio sr*nje. Pa opet devica, pa opet devica. Od samog početka, ti kao devica, ti si za mene bukvalno nešto nestvarno - priča Gastoz, pa dodaje:

- Nikad nisam upoznao komplikovaniju osobu od tebe, nikada nisam dao značaj nekom toliko komplikovanom. Lepa si kao anđeo i kao ikona, dok ja uopšte nisam lep ni zgodan. Ne znam što vi devojke mene volite, ali jedno je istina - mnogo sam ti gledao kroz prste. Da smo napolju, oterao bih te u tri pičke ma*terine, jer onako kako ja živim, ti moj kečap nisi. Ja sam tražio kečap, pa sam tražio kiselinu u njemu, ali sam zavoleo tu kiselinu. Ti se i dalje pi*aš po meni. S druge strane i ja razumem kako si došla ovde, a ja sam ovde samo zbog love. Nisam mogao da ti odolim, to nek ti bude jasno sad i za vek i vekova. Nisam mogao da ti odolim. Sve radim da nas smirim ovde, kad kažem smirim, to je da imamo neku idilu. Ubacuješ majonez, kupus, pavlaku, ne znam ni ja koje sve soseve. Posr*la si mi se po sred face, a ja ćutim i čekam da se staložiš. Ne dobijam ono što očekujem, ribo sviđaš mi se. Super smo, batali te više iluzije, da se ne uvredi niko, ali znaš koliko sam Sofija u životu iz*ebao, Keti nisam jer mi je ona totalno odbojna. Sofija, to su implanti, kosa, faca, ne Sofija kao Sofija, nego izglad. Takvih milijardu, ne znam kako više da ti dam do znanja - nastavlja Gastoz, pa dodaje:

- Ne znam više na koji način da ti dam neke stvari do znanja. Ta tvoja tvrdoglavost me naterala da se odaljim od tebe na maksimum. Najmanji mi je problem da pri tome ostanem jer vidim da se ti dobro držiš. Prihvati i drugu stranu, sunce ne možeš da budeš uvek u pravu. Evo ti na mom delu, ispada da je Keti žena koja mene koristi zarad honorara. Ja sam rekao: ''Evo ruka, vidimo se na finalu''. Nikad u životu nisam osetio da je ona pretnja našem odnosu. Ja razumem da si se možda za*ebala, jednom drugi ili treći put. Imam osećaj da meni uopšte ne gledaš kroz prste. Ja nemam pravo da te navedem na nešto što ja mislim. Ti si toliko tvrda, to nije realno. Nikad se nisam upoznao s nekim tako sličnim i to me jako odbija od tebe. S druge strane, imaš one tvoje varijantice kad si kul i onda znam neku drugu varijanticu Anđelu. Onda budem u fazonu: ''Zašto da izgubim onu kul Anđelu zbog ove koja se istripovala?''. Postao sam lagan, da bi ti od mog laganog stava prema tebi nametnula meni ozbiljan hendikep. Konstantno neki strah, ja na to nisam navikao. Ja znam sve stoji, ali brate ono. Ne želim to, ne želim da tako gledaš na stvari - rekao je Gastoz.

- Ništa, ajde presvuci se i lezi da spavaš - rekla je Anđela.

- To je to, nisam očekivao da će mi se ovako završiti noć. Mislio sam da sam ti se malo više otvorio, da bih zauzvrat dobio da idem da spavam - rekao je Gastoz.

- Ja sam tebe sve saslušala, nisi nikad iskreniji bio. Jesi kada smo u krevetu, ali ne ovoliko. Drago mi je što čujem mnoge stvari, znači mi i mogu da ti kažem da sam srećna što te imam pored sebe. Iako me možda mnogo nerviraš i oko bih ti izvadila mnogo puta, drago mi je što te imam pored sebe jer si pokvaren. Tražiš mi malo previše mana, ali dobro nije teško ni da ih nađeš jer ih imam na pretek. Znamo i ti i ja da se nismo pomirili, ali bih volela da legneš u svoj krevet pored mene i ništa više od toga - rekla je Anđela.

- Ovo je već okej. Ovo je lepo stvarno, mi kao da se konstantno cimamo da budemo iskreni. Kao da se plašimo da se ne povredimo ako budemo iskreni i rasterećeni u priči. Kao da se plašiš i ti i ja poraza - rekao je Gastoz.

- Ovako mi je sasvim okej - rekla je Anđela.

- Iskreno mene bi smorilo da je sve bajno i okej, ja sam idiot i mene mora da drži adrenalin. Ja sam litica lik i to je suština cele priče - rekao je Gastoz.

- Pa ja znam, ali neću nikad reći - rekla je Anđela.

- Je l' možemo nešto da se dogovorimo? Ja nam ga pravim da nam ne bude nikad monotono i dosadno. Da se konstantno želimo, je l' kapiraš? Meni je bitno da se želimo - rekao je Gastoz.

- Je l' ti stvarno misliš da ja to ne znam? To što ja nikada to neću reći, to je druga stvar - upitala je Anđela.

- Moraš da znaš da ne možeš da foliraš foliranta - rekao je Gastoz.

- Pa nekad može učenik da nadmaši učitelja - rekla je Anđela.

- Evo ruka - rekao je Gastoz.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: N.P.