Kad vidim njegov ubilački pogled... Slavica Delić razočarana nakon pomirenja Teodore i Bebice, pa bez dlake na jeziku surovo oplela po njemu

Slavica Delić, majka Teodore Delič u više navrata jasno je izjavljivala da ona nije neko ko podržava ćerkin odnos sa Nenadom Marinkovićem Bebicom, a sada je razočarana pomirenjem odlučila da na brutalan način da svoj sud o ovom odnosu!

Turbulentan odnos Nenada Marinkovića Bebice i Teodore Delić, danima već puni medijske stupce. Nakon što su pre nekoliko dana, usled jedne od svađa, odlučili da stave tačku na svoj odnos, jutros su ipak uspeli da pronađu zajednički jezik, i reše svoje nesuglasice.

Sada, za Pink.rs oglasila se majka Teodore, Slavica Delić, koja je dala svoj lični sud o ovom pomirenju.

- Razočarana sam, nadala sam se da će Teodora da ostane pri svom stavu. On nju uhodi, ona pored njega ne može da se opusti, da igra. Ona ne sme od njega da priča sa ostalima, kada bi bilo po njegovom, ona bi morala da sedi u ćoškiću. Prošle godine je bilo tako, a sada je još gore. Ovo je katrstrofa. Opustila se, igrala je sa Matejom, a on je onda napravio karambol. Psihopata ostaje psihopata, ona ne može da pobegne od njega. On je jedna obična karikatura, kada vidim onaj njegov ubilački pogled, imam osećaj da će je ubiti. Non stop je snajperiše sa pogledom. One bljuvotine ne mogu da komentarišem, ono je blam blamova. Čim ona raskine, on krene na nju, maltretira je i uhodi. On nju drži na silu pored sebe, ne može da pobegne. Hvata je na stvari na koje je najslabija. Ne da joj da se druži, da igra. Ponaša se retardirano, on je jedan retard bolesni. Kada izađe, ona neće ni minuta biti sa njim. Priča joj sve i svašta iza leđa, ona o tome nema pojma. On je posesivna psihopata, malouman je i umno poremećen - rekla je Slavica, za Pink.rs.

Kako će se dalje odvijati odnos ovog rijaliti para, da li su rešili sve svoje probleme i uplovili u mirnu luku, ili će se pak pojaviti nove nesuglasice u njihovom odnosu, ostaje nam da ispratimo u danima koji su ispred nas.

Autor: K.K.