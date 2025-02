Otkrili kakav će im odnos biti: Ivan i Aleksandra progovorili o ljubavnom problemu, on joj stavio do znanja šta želi od nje (VIDEO)

Šok!

Naredni gosti radio emisije Amnezija, su bili Aleksandra Nikolić i IVan Marinković.

- Mi nismo u vezi - rekla je Aleksandra.

- Ona je srećna, vidi se šta i kako se dešava - rekao je Ivan.

- Mateja je imao zadatak, ja nisam znalam, on je mene spopao što mu ja ne je*em mater. Ja sam se rasplakala zbog toga, jer nisam verovala šta je Mateja uradio, i kada je Ivan saznao da je zadatak, a on meni to nije rekao. Ja kada sam saznnala da je zadatak, ja sam iskulirala - rekla je Aleksandra.

- Ivane ja sam tebe zaje*ao a ne nju - govorio je Mateja.

- Nisi, ona je sama sebe zaje*ala. Ja sam znao da je zadatak, ali ona je imala prošlost koja nije sigurna - dodao je Ivan.

- On je govorio da ćemo naše probleme rešavati van stola, ali sada više ne. On mene guši, kada sam mirna previše sam mirna, kada nisam on mi brani da pričam, sa drugim ljudima. On meni konstantno govori kako sam ja njega iskrostila iako to nije istina - govorila je Aleksandra.

- Pošto smo Milovan i ja isti, o ovome se radi, ja sam sa tobom hteo da pričam normalno ali nije moguće. Ona na sve načine pravi skadale. evo na primer vezano za Mateju posle ovog klipa, zaejdno smo se dogovorili da se ona povuče iz svega. Ona je meni prebacivala zbog devojaka sa kojima sam se družio - rekao je Ivan.

- Pa umem ja da prebacim, da budem ljubomorna - dodala je Aleksandra.

- Ja mislim da nemaš emocije prema njemu - rekao je Terza, a Mateja se složio sa tim.

- Njoj od kako je Đedović rekao da treba da vrišti ona vrišti. Mislim da je najbolje da se raziđemo jer ćemo imati probleme, a bolje da ostanemo dobri drugovi dan budemo tu jedno za drugo - rekao je Ivan.

-

Autor: N.B.