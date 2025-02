Priznala sve: Sofija otkrila da li bi se pomirila sa Terzom (VIDEO)

Šok!

Sofija Janićijević je naredni gost koja je bila u Amneziji gde je progovorila o odnosu sa Terzom:

- Terza nisi morao da dođeš jutros da vidiš danas šta se desilo, kada nisi došao pre mesec i po dana kada sam plakala a sada nije bitno. - rekla je Sofija.

- Ti sada podbadaš malo - rekao je Terza.

- Da li ima šanse da vi komunicirate? - uptao je Munjez.

- Kao partneri ne, ali ovako mi je okej da mi se obrati - dodala je Sofija.

- Ja čekam velike komentatore da kažu šta ima nakon toga što je ona plakala, da li sam ja krvi ili neko drugi - rekao je Terza.

- Ja sam tebe oplakala, prošlo je 40 dana, on mene ne interesuje emotivno, a ako su on i Dragana bliski, meni super. On i ja smo završili to, za rijaliti je samo drug, a ostalo ćemo lagano - rekla je Sofija.

Autor: N.B.