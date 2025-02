Ona je moja snajka: Miki Dudić otkrio kako gleda na Pejino učešće u Eliti, otkrio šta misli o Eni, pa pomenuo Jovanovu bivšu devojku (VIDEO)

Gosti emisije Pitam za druga bili su Miki Dudić, polubrat Jovana Pejića Peje i sin pevačice Zlate Petrović i Hasana Dudića.

Miki je na početku emisije otkrio kako gleda na bratovo učešće u Eliti. ali i njegovo ponašanje nakon raskida sa Enom Čolić:

- JA sam prezadovoljan sa njim, kakav je vani takav je i tamo, ali sada je na njega uticao pritisak, pa je malo popustio. Razumem ga, to je ljubav, to je život. Trudio se on da kontroliše svoje emocije, ali nije uspeo, srce je to,a on je izleteo iz šina - rekao je Jovanov brat pa je dodao:

- Mnogi komentarišu da je on odrastao pod staklenim zvonom, ali to nije istina. On je odrastao sa mnom, Zlatom i Pejom. Jednostavno sada mu se desila neka neočekivana ljubav. Meni je Jovan moj rođeni brat, ali ja sam ga i savetovao kao otac, jer je razlika između nas 16 godina, savetovao sam ga u životu na mojim greškama. Ja sam ga savetovao i za Elitu, ali sam mu rekao da bude obazriv da ne veruje svakome.

Miki je otkrio kakva je bila Pejina bivša devojka:

- Isidora je bila sjajna devojka, mi smo nju zavoleli porodično, ona je moja snajka, ja sam nju tako gledao, i njenog oca jako cenim, on je moj kolega. On zbog nje nije ranije ulazio u rijaliti iako je mogao, a onda kada su raskinuli to se promenilo.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: N.B.