Evo da li Miki smatra da je Ena ZLO ZLA: Otkrio da podržava svoju majku Zlatu u svemu, pa priznao da je dao vetar u leđa Peji za Elitu (VIDEO)

Gosti emisije Pitam za druga bili su Miki Dudić, polubrat Jovana Pejića Peje i sin pevačice Zlate Petrović i Hasana Dudića.

Joca novinar je upitao Mikija kako gleda na to što je Zlata komentarisala ponašanje Ene Čolić za koju nije imala lepe reči:

- Nisam očekivano da će toliko javno moja majka da pokaže emocije. Ona svaki Jovanov stres preživi duplo gore od njega. Pričali smo mama i ja dosta o tome, ja smatram da Peji ovo treba da se sredi malo, to je dobar potez za njega, sve se to dešava sa razlogom. Ona je mnogo emotivno to podnela, konstatno je ispred televizora, sve gleda, prati, - govorio je Miki pa je dodao:

- Ja moju majka Zlatu pordžavam i cenim što je ona sve to rekla. Ja nju razumem, ona sve to oseća.

Miki je nakon toga otkrio da li se slaže sa Zlatom što je rekla da je Ena zlo:

- Ne misli baš tako Zlata, njoj je bilo krivo, to što je rekla "Zlo, zla" izletelo je iz nje jer je razočarana u njeno ponašanje, postupke.

Autor: N.B.