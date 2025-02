Neću se mešati u tuđe veze: Ermina otkrila da li se Stefani pojavila na sahrani Matorine majke, pa oplela po bivšim cimerima (VIDEO)

Gosti emisije Pitam za druga bili su Miki Dudić, polubrat Jovana Pejića Peje i sin pevačice Zlate Petrović i Hasana Dudića, Ermina Pašović i novinar portala Pink.rs, Nikola Žugić.

Ermina je na samom početku razgovora otkrila da li ste Stefani Grujić pojavila na sahrani majke Jovane Tomić Matore.

- Svako priča o sebi, to je njihova odluka, ona zna što nije došla. Moram da kažem da ja ne moram da pričam sa tobom, ali to je ljudskost. Ja nemam komentara za to, i neću se mešati u tuđe veze - rekla je Ermina pa je dodala:

- Moram da kažem da je veoma velika sramota što se toliko malo ljudi od Matorinih prijatelja iz rijalitija pojavilo nas deset. Nemam komentari - rekla je Ermina.

Autor: N.B.