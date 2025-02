Gosti emisije Pitam za druga bili su Miki Dudić, polubrat Jovana Pejića Peje i sin pevačice Zlate Petrović i Hasana Dudića, Ermina Pašović i novinar portala Pink.rs, Nikola Žugić.

Tokom emisije Miki Dudić je otkrio da li su priče o kockarskim dugovima za njegovog brata Jovana tačne:

- Meni je ta priča za kockarske dugove apsurdna. Poznato je da sam ja imao problem sa kockom, i o tome se pričao javno, ja sam toga svestan, možda su oni pomešali akda se pričao o Zlatinom sinu - rekao je Miki pa dodao:

- To je bila neka prepiska gde je on pozajmimo od druga drugarice nekih 3000 dinara i to se objavilo, a ja sam se odvikavao od toga, potrošio sam skoro 47 hiljada evra, pa su ljudi pomešali. Imao sam ozbiljan problem i to je veliki moj promašaj, i hvala mojim roditeljima što su mi pomogli da se oporavim od toga.

Autor: N.B.