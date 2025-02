Ljubav se vraća na velika vrata: Terza otkrio da je morao da okonča vezu sa Sofijom zbog Milice, evo šta je ona rekla! (VIDEO)

Neočekivano!

Upravo je počela emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je prvo pitanje za Sofiju Janićijević.

- Sofija, šta je sramota da priznaš zbog čega si plakala. Pa i vrapci znaju da i dalje voliš Terzu? - glasilo je pitanje.

- Sve me je stiglo, ćutala sam na mnoge uvrede i sad me sve stiglo. Juče mi je bio dan da o svemu razmišljam. On je mene izdao, ja preko izdaje i prevare ne prelazim. On pada pod uticaj drugih ljudi. Ako je on zaljubljen, ne može niko da mu zabrani da bude zaljubljen. On je išao na svoju štetu, nisam očekivala da će se tako završiti. Povredili smo svoje porodice, rizikovali svoje živote, ali sve me je to prošlo, pa me sinoć stiglo. Ne osećam da su u potpunosti nestale njegove emocije prema meni, ja priznam da nisam njega prebolela već sam potisnula emocije - rekla je Sofija.

- Nije iskrena, opet laže. Nije mi tako pričala sinoć kad smo izašli ispred kuće. Rekla mi je: ''Imam i dalje emocije prema tebi'', meni je Marko rekao: ''Loše je i plače zbog tebe''. Meni je nje bilo žao, sa neke ljudske strane sam joj prišao. Uradili smo lošu stvar, ali ja sam morao zbog svog deteta i Milice da se sklonim od nje. Nisam želeo da se Milica muči. Ja sam u mnogim situacijama lagao, ali dosta se promenilo. Mi nismo zajedno mesec ipo dana i u ovom trenutku je tako najbolje. Nisam ni video dete, ne ide da ulazim u veze - rekao je Terza.

- Nije iskren, jutros je pokazao emociju kao da si je ti potisnuo kao i ja - rekla je Sofija.

- Ja sam video tvoju emociju jutros. Ja više nemam ljubavnu emociju prema Sofiji, najbolje je tako i da bude. Ja sam ljudski prišao - rekao je Terza.

