On mi priča kako mu se mama napije pa pi*ki nasred grada: Ena Čolić doživela POMRAČENJE i udarila na Zlatu, suzama preplavila Belu kuću (VIDEO)

Žestoko!

Voditelj Milan Milošević sledeće pitanje je pročitao Jovanu Pejiću Peji.

- Imao si razgovor sa Enom, pa ti nisi ništa ispoštovao, vređaš je na svakom koraku i onda ti je Ena folirant - glasilo je pitanje.

- Ja sam joj rekao da pre svega možemo da budemo prijatelji, kada sam video da ne možemo, onda moramo da se udaljimo. Ja padam na njene suze, ne mogu na silu da radim nešto što mi se ne radi, smatram da je imala prema meni emocije, imao sam i ja prema njoj. Ako mi neko kaže da treba da se pomirim sa Enom ili da kockam, taj mi nije prijatelj. Da, smatram je porokom, da. Ja sam probolem jer sam pokazao emocije...Mislim da je mene zavolela kao osobu, ali ovde radi neke stvari koje radi namerno - rekao je Peja.

- Ona može da govori da sam došla da tražim Pejin penis, a da on ne demantuje. Nisi ustao nijednom da me zaštitiš, niti si rekao: "Nemoj to da govoriš" - rekla je Ena.

- Što nije Mateja ustao da je brani?! On se ljubio i sa njom i sa Aneli - rekao je Peja.

- Traži ti samo da budeš muško u vezi, muškarčina. Ne mogu da hvalim Peju koji je ne tretira kao ženu i kao majku. Humus i jogurt su ti bili bitniji od ove devojke - dobacio je Stanić.

- Jeste, jeste - rekao je Peja.

- Za mene je njihova veza od početak skalamerija, njemu sam rekao da beži iz pakla, njoj da ne bude budala, a sada je on u paklu, ona budala. Kada je Zlata okrenula slavinu, svi ste protiv njih - rekao je Mića.

- Ti si najveći folirant kog sam videla i upoznala - rekla je Ena.

- Priznajem da sam folirant, sve je okej - rekao je Peja.

- Skloni mi se s očiju blamu moj životni, pričaću kada zamukne odron ovaj. Najveći blam je Jovan Pejić Peja - rekla je Ena.

- Navikla je ona na kriminalce, da je poje pivom ovi momci - rekao je Peja.

- Mamu nek ti poje...On mi priča kako mu se mama napije pa pi*ki nasred grada, pa boli me du*e, vređaju me svaki dan ovde i maltretiraju me. Šta treba da sedim i da plačem ovde svaki dan šta su mi uradili od života on i njegove ove ku*ve?! I ja imam dete kod kuće, niko ne razmišlja. Ona kaže u radiju kako sam ja došla da mu tražim da me je*e, on me ne brani - plakala je Ena.

- Ona se napije, pa ide da se je*e, ostala je suva, bez ku*ca - dobacila je Aneli.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić