Netrpeljivost RAPIDNO RASTE! Gastoz smatra da je Stefan FOLIRANT, Sofija ga žestoko potkačila: Je l' tako i devojci kažeš?! KAO DA SAM ULIČARKA (VIDEO)

Sledeće pitanje bilo je za Anđelu Đuričić.

- Zar ti je dovoljan samo jedan Karićev komentar da ti u momentu prestaneš da veruješ svom dečku - glasilo je pitanje.

- Ne, to nema veze s tim. Ivana me je pitala u tom trenutku, ja sam iznela tada, da me je Ivana pre toga pitala konkretno, rekla bih da je to moje mišljenje i to je to - rekla je Anđela.

- I dalje stojim pri svom stavu da ne bi tako razmišljala da tako Karić nije rekao. Lepo sam i rekao: "Pošto imaš uticaj, svi teletabisi će to da ponove", to sam za stolom rekao i posle toga su krenuli teletabisi da ponavljaju - rekao je Gastoz.

- Možda ovde reč može da utiče na neke ljude, ali mi je žao što mi dajete materijala da iznosim činjenice. Pošto si imao onakvu reakciju, znači da si imao viđenje kao ja. Ja ne želim ovde nikoga da rastavljam, ali ja mogu da navedem dosta argumenata gde sam bio za tu vezu, počevši da sam Anđeli pričao da se opusti, da ga prihvati takvog kakav je Gastoz, da ne pravi filmove...Aham, znači gore je to što sam ja iskomentarisao, nego što je neko pokazao s*se?! - rekao je Karić.

- To je bio dreskod, a ti si napravio da je to provokacija - rekao je Gastoz.

- Što ovo mora da bude provokacija Anđele, možda je ovo nepoštovanje Anđele?! - rekao je Mateja.

- Da, to je bila direktna provokacija, konstatujem da si ti rijaliti igrač i da si folirant - rekao je Gastoz.

- Ja folirant?! Možda si ti folirant kada me vređaš pored Jordanke na zidiću - rekao je Karić.

- To je bilo podlo - rekao je Gastoz.

- Stvarno je ružno da to kažeš, je l' tako i devojci kažeš: "Izbacila si si*e"?! Pričaš kao da sam uličarka - rekla je Sofija.

- Za mene si uličarka, zbog tvojih postupaka svih koje si imala ovde. Samo zbog laži koje si iznosila - rekao je Karić.

Autor: Nikola Žugić