Bora Santana o rastanku s Milicom Kemez: Našla mi je poruke gde je pljuje Ena Čolić (VIDEO)

Vest o rastanku Milice Kemez i Bore Santane iznenadila je sve, a okidač za to su, navodno, poruke koje mu je voditeljka pronašla u telefonu.

Kemezova je napustila zajednički dom nakon što je u njegovom telefonu našla prepisku sa učesnicom "Elite" Enom Čolić. Bora Santana je danima ćutao, a sada se oglasio u emisiji "Pitam za druga".

- Malo smo se posvađali, nismo se razveli. Nisam se ženio da bih se razveo. Kriv sam, ali nisam je prevario - priznao je Bora pa nastavio:

- Našla je poruke Ene Čolić pre tri ili četiri godine. U tim porukama je Ena nju pljuvala i tada mi je napisala "Nije ona za tebe". Eto, to je videla i to je razlog našeg rastanka - otkrio je Bora u emisiji "Ne gledam ti ja to" na RED TV.

I Milica se ranije oglasila za medije.

- Nismo se razveli, rastali smo se. Posvađali smo se, ja trenutno živim kod prijateljice. Ne znam da li ćemo popričati, ne znam šta će biti, svakako o detaljima neću pričati - rekla je tada Milica.

Autor: pink.rs