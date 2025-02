PRAVA POLOVNJAČA, BILA PO MAKEDONIJI, KOSOVU... Hasan Dudić urnisao Enu Čolić: Pikirala je Peju jer je mlad i bogat!

O dvadesetpetogodišnjem Jovanu Pejiću Peji bruji domaća javnost, budući da njegova turbulentna emotivna veza s Enom Čolić u "Eliti" privlači ogromnu pažnju.

Sada se povodom njegovog učešća oglasio pevač Hasan Dudić, bivši suprug njegove majke, pevačice Zlate Petrović.

- Jovan je moje dete. Volim ga kao mog Mikija. On je moj ljubimac! Kada je krenuo u "Elitu", ja sam mu rekao: "Molim te, sa svima lepo, ni sa kim iskreno!" Ja sam za njega spreman da dam glavu. Ne razdvajam ga od moje Vasilise i Vasilija. On je Mikijev brat, obožavam ga. Ima umilnu facu, kada ga vidim na televiziji, meni suze krenu od milosti. Bio sam pre neki dan na VMA, kažu mi ljudi da ga obožavaju, njega je nemoguće ne voleti.

Dudić kaže da je Čolićeva smišljeno pred kamerama ušla u vezu sa malim Pejom.

- Ena je tačno pikirala njega. Ostali tamo su boranija. Jovan je iz debelo imućne porodice, ipak smo Zlata, Peja, Miki i ja poznati na Balkanu. Ona je sve to smišljeno uradila. Tipovala ga je jer je mlad i bogat, a dobar! Ogroman je ona folirant! Plače bez suza tamo. Veštačke suze, trepavice i sise! Prava polovnjača. Jovan je pošten, a ona ga vrti i nabeđuje. On nikada nije imao takvih devojaka, on je vaspitan dečko. Bila je po Makedoniji, po Kosovu... Nema gde nije radila. Sinoć sam gledao emisiju, devojka priča da je našla njene slike na platformama gde se nude usluge - rekao je Hasan Dudić za Informer.

Autor: D. T.