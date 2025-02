GASTOZ JU JE POVREDIO! Oglasio se sin Keti Samardžić: Evo šta kaže o njihovom prijateljstvu, Anđelinim uvredama i svom odnosu sa ocem

Prijateljstvo Katarine Samardžić Keti i Nenada Marinkovića Gastoza stavljeno je na pauzu, budući da je njegova devojka Anđela Đuričić ubeđena da je zgodna kuvarica potajno zaljubljena u svog prijatelja.

O svim dešavanjima u "Eliti" prvi put je za Pink.rs progovorio Matija, Ketin sin, koji smatra da između njegove majke i Gastoza vladaju samo prijateljske emocije.

- Tu ne vidim nikakvu ljubavnu konekciju između njih dvoje, to je čisto prijateljski. Znam kako mi se mama ponaša sa drugarima, a kako sa partnerom. Ne vidim tu ništa u ljubavnom smislu, čisto drugarstvo - rekao nam je Matija, kog smo upitali da li je Keti povredio Gastozov predlog da na prijateljstvo stave tačku do napuštanja "Elite".

- Iskreno, mislim da jeste. Nije sad da ju je povredio nešto da ona ne može da se sastavi, ali mislim da ju je to malo smorilo, sigurno - priznaje on.

Uvrede Anđele Đuričić na račun svoje majke nije želeo ni da komentariše.

- Ma jok, ne mogu da se uvredim na njene uvrede. Ne može to mene da pogodi, to je sve rijaliti. Očekivao sam ja to, bio sam spreman na te neke stvari koje me čekaju kada ona uđe. Vodili smo mama i ja razgovor u par navrata o tome - objasnio je on.

Keti je u više navrata plakala zbog zabrinutosti oko toga kako se njen sedamnaestogodišnji sin snašao s ocem s kojim, prema pričama, nije bio u dobrim, bliskim odnosima.

- Izgladili smo tata i ja stvari, što je najbolje sada. Mislim da mi je to čak i trebalo, da provedem malo vremena sa njim da bismo se zbližili, jer sedamnaest godina nisam bio sa njim duže od... Ne znam ni ja. Njega ne bih da mešam, njega ne interesuje njeno učešće. Izrazio je želju da se ne pominje u tim vodama, hoće da ostane u svojoj profesiji. On je uspešan čovek, ne interesuju ga rijaliti priče uopšte - rekao je Matija, kog smo upitali i za bivšeg Ketinog partnera, kog je u "Eliti" prevarila s Acom Kockarom.

- Njih dvoje nisu preterano dugo bili zajedno, to je relativno sveža veza bila. Upoznao sam ga, kul je skroz, super je čovek. Bili smo u kontaktu oko nje na početku, a posle šta se sve izdogađalo... Nismo preterano komunicirali - zaključio je on za Pink.rs.

Autor: Darko Tanasijević