Ono kao da je Čaplin REŽIRAO: Eva Ras pružila punu podršku Ani i Munjezu, pa priznala: Kad sam bila mlada, nisam stizala ni šubaru da skinem... (VIDEO)

Naša slavna glumica, Eva Ras, ne krije da prati rijaliti "Elitu 8", a sada je gostujući u "Pitam za druga" na RED televiziji dala svoj sud o brutalnoj vreloj akciji Munjeza i Ane Spasojević.

Od srede ujturu, domaću javnost drma vrela i nikad brutalnija akcija Munjeza i Ane Spasojević, a sada su, pevač Miki Mećava i glumica Eva Ras, dali svoj sud o ovom činu gostujući u emisiji "Pitam za druga" na RED televiziji kod voditeljke Anastasije Buđić i Stefana Miloševića Pande.

- Meni je drago što toga ima u rijalitiju, jer smo okruženi time kao da to ne postoji. To mi liči kao da je Čaplin režirao, komična scena, a ne vođenje ljubavi. Njima je u rijalitiju omogućeno da tako vode ljubav, ne mogu da spuste roletne i zatvore vrata, pa da mi ne vidimo, nego je to određeni kutak, ali taj kutak nije povoljan za taj čin. Ja govorim da je fantastično to ispod jorgana, jer se to ne vidi, a fantastično mi je kada vode ljubav ispod jorgana, pa ta belina jorgana koji skače. Mada, ja se sećam, kada sam bila mlada, ja sam obožavala Rasa, nismo imali vremena da skinem šubaru i izujem čizme, da je mogao neko da gleda, neko bi rekao da je bilo smešno - rekla je Eva Ras.

- Ja sam to gledao, baš je to rekao, baš mu je značilo to da je dobar - rekao je Miki Mećava.

- Kada vi gledate sa strane, sa tim čizmama i tako, onda jeste komično. Šta god da radite u rijalitiju, svi su protiv vas, to je moje iskustvo. Sada, ima vođenja ljubavi, a kada smo bili Miki i ja, nije bilo ništa, nema ni prijatelja. Taman kad proknjižim da mi je prijatelj, on mi zabode nož u leđa - rekla je Eva Ras.

