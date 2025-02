Iskrena do koske!

Naša poznata glumica Eva Ras i pevač Miki Mećava, progovorili su o "N.N." očevima, tj. o Ivanu Marinkoviću, Bori Terziću, ali i novopečenom "N.N." ocu Danijelu Dujkoviću Munjezu gostujući kod Anastasije Buđić i Pande u emisiji "Pitam za druga" na RED televiziji.

- To je ranije bila moda. To su one koje se nisu udale, sredina nije prihvatala. Tu decu koja nisu imala zvaničnog oca, zvali su ih: "Kopilad", to je jako ružno - rekla je Eva.

- Pravili su uvek neke smicalice i uvek se čekalo...To je druga neka klima, a odavde kad gledaš, različito je od onoga kako to ljudi doživljavaju. To su razni formati ljudi, a neki baš nisu u vinklu...Ne može tamo da bude to baš to. Ne znam kako on to nije znao, ona je to prećutala. Isto i ova, kako se zove, Milica?! - rekao je Miki.

- Ja sam videla kada je Terza saznao, on se ponovo zaljubio u Milicu, on je u jednom času pokazivao ljubav prema Milici, dakle sve je to lepo. On Sofiju nije spominjao, govorio je da će se boriti za svoju ćerku - rekla je Eva.

- Nije meni baš delovalo da je oduševljen Milicom i zaljubljen u nju - dodao je Miki.

- Ko je gledao "Sulejmana Veličanstvenog", onaj glumac, ne znam kako se zove, on je ostavio trudnu ženu, samo nije u rijalitiju - rekla je Eva.

Autor: Nikola Žugić