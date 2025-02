Žestoko, u njegovom stilu!

Tokom sinoćnje emisije "Pitanja gledalaca", došlo je do iznenadnog sukoba Nenada Marinkovića Gastoza i Stefana Karića, u kojoj su jedan drugom sasuli sve što misle u lice. O čemu je tačno reč, pogledajte u linku ispod:

Ovim povodom, ekipa portala Pink.rs stupila je u kontakt sa Stefanovim ocem, Osmanom Karićem, koji je dao svoj sud o ovom sukobu.

- Da, sinoćno izlaganje i Stefana, a i Gastoza sam pomno propratio. Stefan je ove godine odlučio da bude komentator, moram ptiznati da mu dobro ide. Ne po tome što je nešto jako rečit ,već što je iskren u svom iznošenju i gađa tamo gde treba ,neki bi rekli pravo u metu. Nemojte zaboraviti da su to veče kada su bile nominacije Gastoz i Anđela za Stefana a i za sve ostale elitare bili u raskidu ,tako da Stefan i nije mogao da ih razdvaja,već mu je meta bila Sofija koja je bacila udicu Gastozu sa tim malo većim dekolteom. Naravno, to pogađanje tamo gde treba na neki način boli i aktere priča koje on komentariše i skida im maske. Naravno Gastoz ima pravo na svoje mišljenje ali ima pravo i na lažne napade prema Stefanu braneći sebe u tim situacijama.Ako mene lično pitate protiv Gastoza nemam ništa protiv kao čoveka ali kao rijaliti igrača itekako vidim njegove lažne priče i sve ostalo što radi pa i emocije koje nema prema Anđeli. Jednostavno i Gastoz i Anđela voziće tu ljubavnu priču do kraja protiv svih a onda će na kraju u borbi ko će osvojiti to famozno prvo mesto i sami ući u sukobe velikih razmera, gde će iznositi sve najlošije jedno o drugom - rekao je Stefanov otac, a onda smo ga upitali i za Sofiju Janićijević, koju je njegov sin nazvao uličarkom:

Kad je reč o Sofiji, da, Stefan nema neko izgrađeno lepo mišljenje o njoj, prevashodno što je na neki način zajedno sa Terzom rasturila jednu vezu gde su ljudi bili vereni i čekali bebu koja se u međuvremenu rodila. Kada je rekao uličarka, verovatno je ishitreno to rekao, misleći na školsku spremu koju je završila ili ne, u Tetovu.

Autor: Nikola Žugić