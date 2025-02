Nije ona slučajno govorila BUDEMO VIDELI: Novo ŠOK oglašavanje Stanislava Krofaka, bacio sumnju na Anđeline emocije prema Gastozu, a evo kako bi se on poneo da je na Nenadovom mestu (VIDEO)

Au!

U novom izdanju emisije "Pitam za druga" na RED televiziji, voditelji Anastasija Buđić i Stefan Milošević Panda porazgovarali su putem viber video uključenja sa Stanislavom Krofakom o situaciji i nemiru koji je uneo između Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza.

- Kako ti je delovala situacija kada si poslao ruže - pitala je Anastasija.

- Ja sam pričao o tome, kada sam video da su prekinuli, ja sam hteo malo da osolim. Poslao sam ruže i čokoladu, očekivao sam taj haos, nisam se puno iznenadio. Ja stojim iza toga da je najlepša, ali šta to znači?! Bio sam uveren u to da će baciti, ne mogu da kažem da sam iznenađen, sve vreme je spominjala: "Budemo videli", nije ona to slučajno govorila. Čemu spominjanje reči koje neko drugi govori, ako ne misliš o toj osobi - rekao je Krofak.

- Kada bi se našao u Beloj kući, da li bi pokušao da se umešaš u tu priču i preotmeš Anđelu

- Preoteo, ne bih kada bi bili u odnosu, ako je odnos perfektan, ne može ti ga niko srušiti, a kada bi se dogodilo kada bi bio unutra, ako bi htela, provodili bi vreme zajedno, ako ne, ne bi - rekao je Stanislav, a onda je otkrio da li bi on izljubmorisao da je na Gastozovom mestu:

- Pa kada bih rekao da neću više biti s njom, ne bih izgoreo od ljubomore, kao da ja sada brinem o bivšoj ko njoj šta šalje i s kim ona ima komunikaciju - rekao je Stanislav.

O čemu je još Krofak govorio, pogledajte u video-prilogu u nastavku:

Autor: Nikola Žugić