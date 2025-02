SITA I GROFICA NA APARATIMA! Šok nad šokovima - Aneli i Ena pored svih MONSTRUOZNIH uvreda pričale, crni sto na nogama! (VIDEO)

Skandal!

Voditeljka Ivana Šopić najavila je naredni video snimak na kom su učesnici imali priliku da vide razgovor Jovana Pejića Peje sa Bakijem B3, u kom govori da ne veruje nikome i u kom prepričavaju svađu Aneli Ahmić i Ene Čolić.

Ivana je dala reč Eni.

- Znam za ovo, rekao mi je i ovo. Čula sam sve ovo isto i od njega. Hteo je da se ogradi od naših konflikta - rekla je Ena.

- Mislim da Aneli i Ena nemaju razlog da se svađaju, jer ne gledam Aneli kao svoju devojku, nego Enu - rekao je Peja.

- Došao je Peja sa jafom, video je da se nas dve vređamo, ja sam uzela jafu, strpala je u usta i mi smo nastavile da se svađamo. Nisam videla da li je ona uzela ili ne, ja sam uzela da ga ispoštujem...Njemu je zasmetalo kada se Ena pomirila sa Anom, on joj je prebacio kada smo se i nas dve izmirile. Nije on nešto da se Ena izmiri i sa mnom i sa Anom - rekla je Aneli.

- Ja moram da ti kažem sada, u emisiji sada, ja vidim situaciju Ena i Aneli pričaju preko Pejinog ramena. Sada kada smo bili u Amidžiju, kunem ti se životom - rekao je Mateja.

- Jeste, imali su okej komunikaciju. Otišla sam u emisiju kao Ena i Peja ne pričaju, Aneli i Mateja su u svađi, njih dve su u svađi, mislila sam da će se poklati svi, ali je emisija bila ludnica - rekla je Anđela.

- Nismo pričale, samo me je pitala za tu masku, rekla sam joj da sam je stavila u džep i to je to - rekla je Aneli.

- Sramota, ona ti je vređala dete, normalna komunikacija između njih nije normalna - rekao je Uroš.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić