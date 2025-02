Šok!

Voditeljka Ivana Šopić najavila je naredni video snimak na kom su učesnici imali priliku da vide kako je Mateja Matijević oduvao Aleks Nikolić, što možete pogledati OVDE! Ivana je dala reč Mateji.

- To je bila ta situacija kada smo ispunili zadatak sa dezinformacijama, prvo je Ivan skontao, pa onda Aleksandra, a onda je Aleksandra smatrala da joj nagrada od ispunjenog zadatka pripada. Ona je ubeđena od strane Ivana da ona mora burno da odreaguje i da me izvređa što je iskorišćena, došla je i nije osećala to što mi je prezentovala - rekao je Mateja.

- Ja pošto mene spajaju sa Matejom, ja ne treba da razgovaram sa njim?! Samo ne razumem taj deo. Ja idem kod njega i govorim mu: "Je l' moguće da pričaš da ti se nabacujem?" Je l' se ja tebi Mateja nabacujem - rekla je Aleksandra.

- Da...Šalim se, ne - smejao se Mateja.

- On je konačno našao sebi ravnog sagovornika, meni je ovo top. Ne mislim da bi palo, ja mislim da Mateja ne bi smeo da ide ni sa jednom devojkom do kraja - rekao je Ivan.

- On je došao kod mene, tako da je on njega ponizio - rekla je Aleksandra.

- S obzirom da nema gram emocije prema Ivanu, ovo je normalna reakcija, a da ima, ja znam kakve reakcije ima. Je l' se sećaš Igre istine kada je postavljeno pitanje Mateji da bira između Aleksandre i još koje dve, on je rekao da bi se udavio. Aleksandra mu je rekla za šankom posle toga, izrevoltirana: "Je l' moguće da bi dozvolio da se udaviš pored mene žive?" - rekao je Milovan.

- Drago mi je da je Aleksandra svesna da je mene pod pritiskom napala i da treba da radi ono što oseća - rekao je Matijević.

- Ti joj pakuješ sve u foliju, šta si juče rekao o njoj...Juče si rekao: "Brate, nemoj da se ljutiš, ne bih je je*ao od blama" - skočio je Milovan.

- Nas dvoje pričamo konstantno da ne bi bili jedno s drugim - rekao je Mateja.

- Znači da si ti koristio i Anđelu i Minu i Taru, čim ti kažeš da nisi gledao budućnost sa tim devojkama - rekla je Aleksandra.

- Ti sada njemu zameraš i napadaš ga što je bio sa tim devojkama, a neće sa tobom - rekla je Ivana.

- Logična je bila ta priča, jer smo mi bili povezivani na početku - rekao je Mateja.

Autor: Nikola Žugić