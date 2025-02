BIVŠA ŽENA ILI DEČKO?! Anita morala da bira između Matore i Anđela Rankovića, evo koja je njena konačna odluka! (VIDEO)

Pala je odluka!

Anita Stanojlović, gošća prve epizode druge sezone emisije "Intimna pitanja sa Nikolom Žugićem", morala je da odabere između bivše žene Jovane Tomić Matore i Anđela Rankovića, bivšeg dečka.

- Kada bi morala da biraš, ko je bolji u krevetu, Matora ili Anđelo - pitao je Nikola.

- Bože me sačuvaj, logično, Anđelo. Mi smo sada u očajnom odnosu i on to zna, ne obazirem se na nju, ona mi je skroz nebitna. Ja sam njemu često pričala: "Posle tebe neću naći sigurno nekog s kim sam se tako poklopila" - rekla je Anita.

O čemu je još Anita govorila, pogledajte u videu na početku teksta.

Autor: Nikola Žugić