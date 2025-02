Ovo nikako niste smeli da propustite!

Četvrtak je rezervisan za emisiju ''Gledanje snimaka''. Voditeljka Ivana Šopić suočila je učesnike Elite sa onim što su pokušali da sakriju od očiju javnosti tokom nedelje za nama. Sasvim sigurno, mnogi zapleti i obrti su obeležili noć za nama.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je prvi video snimak za večeras, na kom su učesnici imali priliku da vide kako Bora Terzić prepričava Dragani Stojančević svoje emocije i odnos sa Sofijom Janićijević.

Sofija Janićijević je protom istakla da smatra kako Terza prikriva emocije prema njoj.

- On je onako lik koji menja mišljenje, izjave i emocije na dva sata. Kako se postavi, tako odgovori, možda su prisutne emocije, možda nisu. Bili smo zajedno, okej, ali mislim da je zbog tih emocija došao da vidi kako sam - rekla je Sofija.

Ivana Šopić dala je reč Nenadu Macanoviću Bebici, kako bi prokomentarisao odnos Bore Terzića i Dragane Stojančević.

- Dragana i Terza nemaju nikakve veze s vezom, ona mu je paravan da se skrene priča s Sofije. On je uvrteo sebi u glavi da mu Milica ne da da vidi dete zbog priče sa Sofijom - rekao je Bebica.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je naredni video snimak na kom su učesnici imali priliku da vide razgovor Sofije Janićijević i Bore Terzića u garderoberu u Odabranima.

Po samom završetku klipa, voditeljka Ivana Šopić je dala reč Lepom Mići, koji je isprozivao Draganu, a Sofija je konačno priznala da je ronila suze tokom žurke isključivo zbog Terze.

- Ja nisam rekla da plačem zbog mame, nego zbog porodice i zbog svega što sam uradila ovde. I on je deo svega toga, nisam ja njega isključila. Teško mi je, jer se on povukao, ja sam ostala sama. Nisam ja plakala zbog mame, naravno da mi je on i pao na pamet - rekla je Sofija.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Mileni Kačavendi kako bi prokomentarisala odnos Sofije Janićijević, Bore Terzića i Dragane Stojančević.

- Ja bih se složila sa Urošem, jeste, svi lažu. Sofija jeste bila neraspoložena. Videla sam da joj se skupilo, on jeste veliki deo toga, ali ona to nije poricala, dok on jeste. Uverena sam da Terza tera kontru Sofiji. Kada sam govorila da postoji neko peti koji se sviđa Sofiji, čim se pokrenulo, krenulo je na Gastoza - rekla je Kačavenda.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je naredni video snimak na kom su učesnici imali priliku da vide razgovor Jovana Pejića Peje sa Bakijem B3, u kom govori da ne veruje nikome i u kom prepričavaju svađu Aneli Ahmić i Ene Čolić.

Učesnici koji su sinoć gostovali u snimajućem 'Amidži šou-u'', otkrili su da su Aneli Ahmić i Ena Čolić komunicirale.

- Ja moram da ti kažem sada, u emisiji sada, ja vidim situaciju Ena i Aneli pričaju preko Pejinog ramena. Sada kada smo bili u Amidžiju, kunem ti se životom - rekao je Mateja.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je naredni video snimak na kom su učesnici imali priliku da vide razgovor Bore Terzića i Dragane Stojančević iz izolacije, u kom Terza prepričava razgovor sa Sofijom Janićijević i to šta su jedno drugom pokazali.

Terza je potom istakao da planira da razgovara sa Sofijom, kako bi razrešili sve nesuglasice.

- I kada sam joj prišao, nisam pokazao da sam skot. Mi nismo nijednom seli da popričamo otkako je Milica izašla. Ja ću negde, ako bude ona želela, sešćemo kao ljudi i pričaćemo o svemu otvoreno - rekao je Terza.

Milena Kačavenda upala je Bori Terziću u izlaganje, te je otkrila zbog čega smatra da Dragana Stojančević gaji emocije prema njemu.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je naredni video snimak na kom su učesnici imali priliku da vide kako se Keti Samardžić zahvaljuje Sanji Grujić na izlaganju o Anđeli Đuričić, iako je tvrdila da nije.

Keti je dala sve da se opere od svojih reči, ali je bilo prekasno, jer su svi učesnici čuli koliki animozitet gaji prema Anđeli.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Mileni Kačavendi, koja se obratila Keti Samardžić.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je naredni video snimak na kom su učesnici imali priliku da vide kako je Mateja Matijević oduvao Aleks Nikolić, što možete pogledati OVDE! Ivana je dala reč Mateji.

- To je bila ta situacija kada smo ispunili zadatak sa dezinformacijama, prvo je Ivan skontao, pa onda Aleksandra, a onda je Aleksandra smatrala da joj nagrada od ispunjenog zadatka pripada. Ona je ubeđena od strane Ivana da ona mora burno da odreaguje i da me izvređa što je iskorišćena, došla je i nije osećala to što mi je prezentovala - rekao je Mateja.

- Ja pošto mene spajaju sa Matejom, ja ne treba da razgovaram sa njim?! Samo ne razumem taj deo. Ja idem kod njega i govorim mu: "Je l' moguće da pričaš da ti se nabacujem?" Je l' se ja tebi Mateja nabacujem - rekla je Aleksandra.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Aneli Ahmić kako bi prokomentarisala odnos Aleksandre Nikolić i Mateje Matijevića.

- Ja mogu da kažem da se ona od početka loži na Mateju - rekla je Aneli.

- Definitivno me je iskoristila maksimalno moguće, nije imala nikakvu emociju prema meni - rekao je Ivan.

- Sve su bili u pravu za tebe, najgori si, blam me je zbog sebe zbog tebe. Đubre si od čoveka do ja*a - rekla je Aleksandra.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je naredni video snimak na kom su učesnici imali priliku da vide razgovor u kom se Aleksandra Nikolić žali Mateji Matijeviću na Ivana Marinkovića i njegovo ponašanje prema njoj.

- On njoj govori sve što joj ja radim, ona se ne protivi, nego potvrđuje sve što on priča. Pre samo mesec dana kada je slagala, a ja progutao, kada je bila priča za majicu u koju je uključena Mima bila, Mima pokušala da je zaštiti, ona priznala - rekao je Ivan.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Luki Vujoviću, s obzirom na to da je šokantno da Ivana Marinkovića brane on, Milena Kačavenda i Milovan Minić, koji je priznao da je šokiran izjavama Aleksandre Nikolić.

Pored Luke, Stefan Karić je takođe pokazao šokiranost, te je svojim izlaganj

- On je hteo da se dokaže kao muškarac...Ležimo u krevetu jedan dan...Sada kada vratim film, sve ono što sam opravdavala da je izgovarao, ja stvarno mislim da je on mislio da sam laka. Imam osećaj da je preko mene hteo da zadovolji svoje potrebe, da isprovocira Jelenu i tako dalje - rekla je Aleksandra.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je naredni video snimak na kom su učesnici imali priliku da vide kako Sofija Janićijević pije vodu iz flašice koju je Gastoz poklonio Luletu.

- Gastoz je poklonio Luletu flašicu i vratio se sa istom - rekla je Anđela.

- Ja sam zamolila Luleta da mi sipa vodu, čekala sam red. Ja sam pitala čija je flašica, on kaže: "Gastozova", ja pljunem, da ne bude i to, on kaže: "moja je" - rekla je Sofija.

- Ovo je klasično provociranje Terze od strane Dače, pa onda i od Sofije. On ne gleda u nju, gleda u prodavnicu, hoće da ga navuče da ga ukanali, da bude sa njom, ali neće moći ove noći - rekla je Teodora.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je naredni video snimak na kom su učesnici imali priliku da vide raspravu Marka Stefanovića i Sanje Grujić, u kojoj joj on govori da mu raste netrpeljivost prema njoj.

Stefanović je istakao da mu se nije svidelo kako je Sanja u par navrata prokometarisala pojedine muškarce, što on smatra nepoštovanjem.

- Iskreno da ti kažem, nije mi se sviđalo kako me Sanja nije ispoštovala što se tiče nekih komentara prema muškarcima, pa sam zbog toga rekao. Ona u nekim situacijama bude baš srčana...Objektivno sam rekao, u globalu - rekao je Marko.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je naredni video snimak na kom su učesnici imali priliku da vide kako Nenad Marinković Gastoz pljuje Stefana Karića kod Džordi na zidiću.

Ivana je odmah po završetku klipa dala reč Kariću.

- To smo i ovde negde saznali, mislim da je to bilo kvarno s njegove strane, zna on da ja nemam lošu nameru, zna, samo želi da se poigra. Mislim da je to jako kvarno i pored svega onoga što smo pričali. Ja sam samo obratio pažnju na detalj te večeri - rekao je Karić.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je naredni video snimak na kom su učesnici imali priliku da vide odnos Ane Spasojević i Munjeza.

Ana je progovorila o odnosu sa Munjom, te je priznala da li bi volela da sa njim dobije dete.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je naredni video snimak na kom su učesnici imali priliku da vide kako Jelena Ilić i učesnici razotkrivaju odnos Aleksandre Nikolić i Ivana Marinkovića, tj. otkrivaju da je došlo do oralnog zadovoljavanja.

- Nismo imali se*s. Za mene to nije bio ni oralni se*s, ali ne želim da pričam o tome - rekla je Aleksandra.

- Ima sreće Aleksandra, ti paziš na nju, ali si impotentan, a da je sa Matejom u vezi, mislim da bi imali se*s tri ili četiri puta dnevno - rekla je Aneli.

Jovan Pejić Peja probudio se mamuran, te se nije sećao šta se desilo, a Ena Čolić mu je otkrila šta joj je Baki B3 rekao.

Ena Čolić sela je na krevet, te je počela da priča sa Jovanom Pejićem Pejom.

Ena Čolić prepričavala je veče Jovanu Pejiću Peji, te mu je tom prilikom otkrila šta joj je Mateja Matijević priznao.

- Kaže meni Mateja: "On ničeg neće da se seća, on je mortus, ali ja se sećam, nažalost" - smejala se Ena, aludirajući na priče da su Mateja i Aneli dobri.

Teodora Delić i Nenad Macanović Bebica, pored svih sukoba i uvreda, kao i ljubljenja na žurki, rešili su da budu na pauzi, kako bi testirali jedno drugo i prevazišli sve probleme.

Aneli Ahmić sedela je na krevetu u Odabranima, te je tako počela da priča sa Sofijom Janićijević, te je tom prilikom oplela po Eni Čolić.

Bora Terzić je, tokom emisije "Gledanje snimaka", dao sve od sebe da razuveri cimere da je njegov odnos sa Draganom Stojančević samo drugarski, te nakon odlaska u izolaciju sa njom legao u svoj krevet, bez preterane komunikacije sa njom.

Jovan Pejić Peja i Ena Čolić spremili su se za krevet, te su se tako, kako su kukali da im je hladno, zavukli pod jorgan.

Nakon nekoliko trenutaka razmenjivanja nežnosti, oni su započeli sa još jednom vrelom akcijom, kako bi definitivno ozvaničili pomirenje.

Kako će teći njihov odnos, ostaje nam da ispratimo, a kako je ovo izgledalo, pogledajte detaljnije pogledajte OVDE!

Aneli Ahmić ušla je ponovo u sukob u Odabranima sa Urošem Stanićem, te je rešila da ga raskrinka time što je rekla da je pre ulaska u Elitu zvao Ivana Marinkovića kako bi ga molio da dođe po njega.

Nenad Marinković Gastoz i Anđela Đuričić jeli su pre nego što su legli da spavaju, te su se tako ušuškali u svom kutku.

Nakon nekoliko trenutaka ljubljenja, Gastoz se popeo na Anđelu, te su tom prilikom započeli maratonsko ljubljenje, a ovim samo još jednom dokazali da je povrh svega, ljubav ipak pobedila.

Jovan Pejić Peja i Ena Čolić nakon jedne vrele akcije, malo su uzeli predah, te nisu časili časa i odmah su uplovili u novu.

Detaljnije pogledajte OVDE!

Autor: S.Z.