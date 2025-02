PRVA BIH JE OSUDILA DA... Sita Ahmić se hitno oglasila nakon spekulacija učesnika da su Aneli i Ena napravile korak ka pomirenju!

Dala svoj sud!

Tokom emisije ''Gledanje snimaka'', učesnici su potegli temu odnosa Ene Čolić i Aneli Ahmić. Naime, one su tokom snimanja emisije ''Amidži šou'', kratko komunicirale, što su njihovi cimeri primetili, te su mnogi ostali zatečeni time, s obzirom na to da su u žestokom sukobu.

Potal Pink.rs stupio je u kontakt sa Anelinom sestrom Sitom Ahmić, koja je prokomentarisala novonastalu situaciju.

Sita je ipak ostala pri uverenju da do pomirenja nije došlo, te i da je razlog zbog kog su se obratile jedna drugoj bio nužan, a ne korak ka tome da izglade odnos.

- Razgovarale su o maksama koje su želele da ponesu u Elitu. Aneli nema šta da priča s Enom, to je jasno. Kada bi to uradila, prva bih je osudila. Jedino što smatram da treba da uradi je da spusti loptu zbog sebe i svog zdravlja. Do pomirenja je nemoguće doći, zbog svega izgovorenog - istakla je Sita.

Autor: S.Z.