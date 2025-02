Bez zadrške!

Aleksandar Anđelić nedavno je napustio Elitu, a njegovo učešče ostalo je zabeleženo po burnoj vezi sa Katarinom Samardžić Keti. On se neretko oglašava na svom Instagram nalogu, gde oštro komentariše postupke svojih bivših cimera, te je tako ovog puta opleo po svojoj nekadašnoj partnerki, a potom još jednom podržao njenu rivalku u Eliti, Anđelu Đuričić.

- S obzirom na to da me opet provlači, folirantu, da ti kažem nešto. Nisam hteo da je vređam, ali žena je ozbiljan folirant. Naravno da vide svi. Znamo ona i ja da Anđelu očima ne može da vidi. Svaki detalj njenog boravka iz prošlih sezona zna. Zna šta pije vodu i kako treba rolati priču. To da li sam ja muvao Ivaniju ili Mrvicu posle našeg odnosa to je moja stvar. A i da jesam sigurno nisam radi opstanka, gusko... Ako već hoćeš da provlačiš mene onda lepo pričaj sve šta si i kako pričala meni i kako ja treba da radim. I za Anđelu, a i za tvog drugara Gastoza - napisao je Aca i dodao:

- A pre par dana kaže Sanji: ''Ma Aca nije bio kapacitet''. Pa samo da te pitam: Je l kapacitet beše za igranje rijalitija za ono što si mi tražila ispod pokrivača i da treba da napadam Gastoza? Aj da pričamo malo sad, draga... Naravno da Aca neće biti deo tvog foliranja... - poručio je Anđelić.

Autor: Pink.rs