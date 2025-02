Svaka čast ženi, ali neka manje mašta: Anđela neće ni da čuje sa Ketin Elitini kuvar sa Gastozom, na brutalan način joj pogazila planove! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Na samom početku emisije "Pitanja novinara" Darko Tanasijević razgovarao je sa Anđelom Đuričić o njenom odnosu sa Nenadom Marinkovićem Gastozom.

- Da li t je zabrinjavajuće kad ti je rekao: "Moraš da znaš da ne možeš da foliraš folirant" . Da li si potpuno sigurna u njega u tom smislu? - pitao je Darko Tanasijević.

- Ja znam kad je on iskren, to jutro je bio iskren sa mnom, u krevetu... Za stolom znam da nekad nije. Ja njega drugačije nisam ni upoznala, isti je bio i na početku. Tad nam je bio drugačiji odnos, ali je isto bio jedan za stolom, a drugi van. Zato i dođemo za stolom u raspravu i ja mu kažem da Gastoz priča iz njega. Nekad me je nerviralo, ali bitnije mi je da ja znam kad je on iskren - govorila je Anđela.

- Potvrdila si nekoliko puta da se on od Keti nije sklonio zbog tebe nego jer je sam posumnjao da ga ona koristi. Da li to onda znači da problem Keti niste rešili? Ispada da se on ne bi sklonio od nje da nije sumnjao, nego bi balansirao - dodao je Darko.

- On je već u utorak dolazio kod mene i ostavljao mi čokoladice. On sad misli da će biti manji muškarac, pa se kompleksira. On se jeste sklonio zbog sebe jer se osetio ugroženim... Da li bi zbog mene prekinuo to? Da, jer ne postoji to ako je u vezi sa mnom. Meni to baš smeta. Utorak je krenuo mir, do petka bi se završio. Mislim da bi me svakako postavio kao prioritet - pričala je Đuričićeva.

- Anđela, da li ćeš da kupiš "Elitni kuvar" Keti i Gastoza? - pitao je voditelj.

- Bože sačuvaj, kakva je to ideja? Svaka čast ženi, neka radi svoj posao ja to ne osporavam, samo neka malo manje mašta. To je kao da ja kažem da ću snimiti hit i postati najjača pevačica. To mi je ono super je da se družimo, ali mogu i malo da zaradim na tebi - rekla je Anđela.

- Da li je njemu stalo da ne povredi Keti ili to stvarno ne misli? - pitao je Darko.

- Vrlo je inteligentan, namazan i lukav, sve on bolje zna od mene. Moje mišljenje je da on ima slično mišljenje meni - odgovorila je ona.

Autor: A. Nikolić