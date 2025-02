Jednom sam već prešla, razmisliću da li ću opet: Milica Kemez progovorila o razvodu od Bore Santane, otkrila da je potražila pomoć psihoterapeuta

Kao bomba odjeknula je vest da se bračni barMilica Kemez i Bora Santana, koji su svoju ljubav započeli u rijalitiju, nakon manje od godinu dana braka razvode i da su odlučili da stave tačku na njihov odnos, a u godini iza nas oni su održali gala svadbu o kojoj se dugo pričalo.

Milicu Kemez je sada po prvi put odlučila da progovorili o svim detaljima raskida.

- Ostavila sam prostora zbog svega što je bilo lepo, jer to nije malo godina, a posebno one u rijalitiju, jer te godine su kao napolju deset. Nisam podnela papire za razvod braka i razmišljala sam da ne donesem neku odluku ishitreno, jer nisam se ishitreno ni udavala. Ništa se nije desilo što se nije dešavalo, splet okolnosti gde pričaš, a drugi te neko ne čuje. Jednom sam prešla, a sada ću videti ostavljam prostora. Dala sam sebi vremena i imam pravo na to – rekla je Milica, a onda progovorila i o trenutnim emocijama.

- Prošlo je duže od raskida nego kada se vest pojavila u medijima, nije bitno koliko. Mnogo sam plakala i suze su lekovite i postoji period života kada čovek ne može da plače i zahvalna sam i za taj period. Muškarci treba da poštuju žene koje su vredne poštovanje, jer danas je retkost naći ženu koja hoće da radi, kuva i pegla, imam i mana, ali sam se trudila da budem idealna supruga.

-Plašim se ostavljala i ne volim da budem sama, ali imam odličnog psihoterapeuta i radim na sebi, posle dugo vremena se posvećujem sebi. Nadam se da će se naći muškarac koji će umeti da me ceni kao devojku. Mi trenutno imamo kontakt oko nekih normalnih stvari i sada je kontakt bolji nego što je bio – priča ona.

Jedna stvar treba da bude svima na prvom mestu, a posebno u braku.

- Bora i ja smo šest godina zajedno od “Zadruge 4“, trenutno želim da preispitam samu sebe, šta ja zaslužujem i kako i da li zaslužujem ovakav život kakav vodim. Nemam ništa loše da kažem za njega, on je dobar čovek i zato sam odabrala da se udam za njega, ali prosto mora biti poštovanje na prvom mestu – iskrena je Milica, a onda se dotakla i deteta.

- Znala sam njegov karakter i način na koji funkcioniše, nekome je to smešno, a kada je život u pitanju najbitnije je kako bi naše dete sutra odrastalo kakve će njemu traume ili poglede na život da bilo ko prenese. Tolike godine smo zajedno, želela sam oduvek dete, ali nismo radili na tome zbog nesuglasice.

Autor: N.B.