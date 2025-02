Njegove reči ga dovode do ludila: Karić matirao Gastoza, otkrio šta mu zamera, priznao da se često slaže sa Anđelinim mišljenjem (VIDEO)

Neočekivano!

Nakon što je Gastoz otkrio šta mu smeta kod Stefana Karića, novinar Darko Tanasijević je podigao Karića kako bi prokomentarisao Gastoza:

- Ja sam primetio da sam ga iznervirao, ali malo me je začudilo jer ja za njega nikada nisam tako nešto pričao, imali smo dobru komunikaciju, ali hvala Bogu da postoje klipovi koji nam sve pokažu. Smatram da je to bilo odmah nakon nominacija, ali verujem da su mu se sada slegle te strasti, te je tada bio nervozan, ne verujem da on misli da ja namerno provociram. Smatram da ako on ne vidi svoje probleme, onda treba i Anđeli da ona kaže da se slaže sa mnom. - rekao je Karić.

- On sada govori kako se on i Anđela slažu - dodao je Gastoz.

- Pa slažemo se za neke stvari, to je normalno. Meni su ljudi govorili da se slažu na nominacijama, a onda su ustali i dali mu hvalospeve. Moji stavivi su samo da ga osvestim da mu pokažem koje su njegove greške, da bi se on promenio a ne da bih ih rastavio. Niko nije lepo shvatio moje komentarisanje. Ja sam na početku njihove veze davao njima savete. - rekao je Karić.

- Slobodno nek on priča o svim mojim greškama što se tiče Anđele - rekao je Gastoz.

- Možda bi i meni smetalo da neko komentariše moju vezu. Ja sam to i Mići rekao čime se desilo, ja nisam vama napravio problem - rekao je Karić.

- Jesi jer moja devojka misli da je Sofija to uradila namerno - dodao je Gastoz.

- Meni je zasmetalo to što je Gastoz rekao devojkama da pokazuju dekolte - dodala je Anđela.

- Gastoz ima svoje viđenje, i to poštujem, ali ja ne mogu da poštujem neke stvari. On jeste brižan prema njoj, ali te stvari su meni šok. - rekao je Karić.

Karić je potom prokomentarisao to što je Gastoz pričao sa Matejom i Sofi o druženju njih dvoje sa njim i Anđelom na Majorci.

- On se tu pravdao da je pijan, a sada nije relano da se pere od toga - rekao je Karić.

- Ko su ovi sveti ljudi oko mene Sveti Stefan, Sveti Bebica, Sveti Mateja - rekao je Gasotu.

- Sve ti uđe - dodao je KArić.

- Sve mi uđe, a sada je problem i zaje*ancija . Sada ispada da se niko ovde nikada nije napio i da ugovara neko zezanje. Ako mi osetimo neku energiju u tom momentu, i da možemo da se zezamo na sve načine, ali ako se razlikujemo, lepo je imati jednog Stefana i Nenada. - rekao je Gastoz.

- Okej bili su pijani i to je to. Granica se morala znati - dodao je Karić.

- To je nepoštovanje devojke - dodao je Uroš Stanić

- Ja sam seljak, a Stefan Prvovenčani je protiv dekolteta, to je zabranjeno

