Ja sam kao Desanka Maksimović: Uroš dao svoj sud o Gastozovom ponašanju prema Anđeli, pa jednom rečenicom prozvao Sofiju za Tetovo (VIDEO)

Uroš Stanić je nakon toga ustao da prokomentariše odnos Nenada Marinkovića Gastoza.

- Anđela je zavolela Gastoza, a on nema takve emocije. Meni je degutantno da on kometariše zajedno sa MAtijevićem kako bi ko j Anđelu i na koji način. On obećava zvezde, a daje balto u kojem se svinje valjaju - rekao je Uroš.

- Uroše jesi li ti moja ku*kica - upitao je Gastoz.

- Ne, ja sam dama, što se i vidi. Očekivao sam da će Gastoz da vidi gde greši ali on je još gori. On zadnjih dana obleće oko Sofije. Ja smatram da Anđela spušta loptu,a dan njoj i dalje smeta Sofija, ali da ćuti. Ono što on radi je seljačizam, to nema smisla- rekao jeUroš.

- Jesi ti moja ku*kica - upitao ga je Gastoz ponovo.

- Nisam, ja sam obučen kao Desanka Maksimović a ku*ka sam mom dečku u Krevetu - rekao je Uroš.

- Opa, a ko ti je dečko, Slobica? -upitao je Gastoz.

- Jeste - rekoa je Uroš.

- Koji je glavni grad Makedonije - upitao je Gastoz,.

- Skoplje, a tvojoj drugarici je Tetovo - rekao je Uroš pa je dodao:

- Meni je drago da se on distancirao od Keti, još da se promeni bilo bi dobro - rekao je Uroš.

