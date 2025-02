Ne mogu jedno bez drugog: Bebica i Teodora prešli preko svih uvreda, pa priznali zašto su ljubavi dali novu šasnu (VIDEO)

Nočekivnao!

NAredno pitannje Darko je psotavio Teodori Delić a ticamo se njenog odnosa sa Bebicom:

- DOk ja ne budem sigurna u sve ja ne mogu da budem opuštena. On mi je rekao da on smatra provokacijom sve što ima veze sa Munjom, ali moram da dodam da ćemo mi biti srećni ako budemo gledali nas dvoja nas dvoje,a bne nekoga drugog. ZAmera mi Munjeza, ali srediće se i to - rekla je Teodora.

-- Mi smo uvek terali inat jedno drugom, a ja sam se tada povlačio, to je kulminiralo neih mesec i po dana, i to je kulminiralo. Mi smo gledali jedno drugo da ponizimo pa smo se pravdali, a onda smo išli u ekstremne uvede. Ona jeste radila gore stvari - rekao je Bebica-

- ponižvan je i on a ponižavana sam i ja. - dodala je Teodora.

- Da li ti je bila čudna Terzina rekacija zbog poljupca tebe i Teodore na žurki? - upitao je Darko.

- Meni su to nelogične stvari, meni je to bilo nelogično, ali Terza nikad nije podržavao naš odnos - rekao je Beica.

Autor: N.B.