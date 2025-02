On se ogradio, a sad bi da priča: Sofija progovorila o Terzi i skrivenim pogledima, priznala da li bi mu dala novu šansu (VIDEO)

Ipak imaju emocije?!

Darko Tanasijević je podigao Sofiju Janićijević kako bi sa njom porazgovarao o Terzi:

- Razgovor između mene i Terze se neće desiti nikada, taj razgovor je trebao odavno da se desi, da se desi pravi raskid, ali to je to. Ja njemu ne verujem ništa, a to što je rekao da se kaje zbog mojih suza, je takva laž, on nema grižu savesti. On je od mene tražio da se distanciramo dok je Milica bila u kući, ali to se nastavilo i posle toga. - rekla je Sofija pa dodala:

- E sada posle mesec i po dana od toga, ja nemam emiocije da rasčistim bilo šta sa njim. Ja iskreno mislim da i onog momenta kada se on ogradio od mene, ja sam tada imala prilike da se njemu približim i da ga pitam šta želim, a mene su ljudi osudili kada sam išla u hotel da vidim kako je sa njim, tada sam osetila da postoji nešto između nas dvoje, a posle toga nije bilo prilika. On je lako malipulativan on će doneti odluke kako mu neko kaže - rekla je Sofija.

- Ja slušam samo KArića - rekao je Terza.

- Kako komentarišeš Terzinu rečenicu da ne zna koga voli i da ide da ne sjeb nešto - upitao je Darko.

- Nisam ja to čula - rekla je Sofija.

- Nije joj bilo dobro kada mi je prišao - rekao je Terza.

- On meni daje priliku za razgovor, a on se ogradio od mene - rekal je Sofija.

Detaljnije u nastavku.

Autor: N.B.