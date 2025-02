Sedma sila raskrinkala Elitu!

Prethodnu noć u Eliti obeležila je emisija "Pitanja novinara". Voditeljka Ana Radulović ugostila je u svom studiju novinara portala Pink.rs, Darka Tanasijevića i Jocu Novinara koji su postavljali pitanja takmičarima Elite.

Na samom početku emisije Anđela Đuričić je progovorila o odnosu sa Nenadom Marinkovićem Gastozom i o njihovoj vezi. Anđela je otkrila u kojim situacijama je najsrećnija sa njim, a potom je priznala šta mu zamera.

Anđela je nakon toga otkrila kako gleda na to što Keti Samardžić želi da ona i Gastoz napišu Elitni kuvar nakon Elite.

Nakon Anđele, Gastoz je otkrio Darku Tanasijeviću šta je potrebno Anđeli da bi bila savršena, pa je priznao da mu smeta što mu stalno prebacuje za druženje sa Keti i Sofiju Janićijević

Gastoz je nakon toga otrkrio da smatra da je u ondosu sa Anđelom čist kao suza i da sve radi kako bi njoj udovoljio.

Usledilo je komentarisanje Sefana Karića koji je otkrio da mu nije jasno Gastozovo ponašanje, te se osvrnuo na to što je tražio od devojkama da obuku dekolte za nominacije.

Nenad Macanović Bebica je nakon toga otkrio da smatra da je Gastoz folirant, aonda je Sanja Grujć rekla da se Gastozova dela kose sa njegovim rečima.

Usledio je komentar Uroša Stanića koji je mnoge nasmejao uprediviš sebe sa Desankom Maksimović.

Keti Samardžić je priznala da je odustala od toga da će pisati kuvar sa Gastozom, ali je otkrila da nije odustala od njega.

Ena Čolić je naredna ogovorila Darku na pitanja vezano za njen odnos sa Jovanom Pejićem Pejom. Naime, Ena je srećna što je pomirila sa Pejom, te se javno izvinila Zlati Petrović za vređanje.

Peja je nakon toga otkrio da on ne može da bude bez Ene, jer mu konstantno nedostaje. Takođe on je otkrio kako je došlo do njihovog pomirenja.

Tokom reklama Ena i Peja su razgovarali o njihovoj vreloj akciji i tome da li je Ena možda trudna.

Aneli je nakon toga otkrila šta da smatra da je Maji Marinkoivć sve oprošteno on njihovih sukoba prošle godine.

Teodora Delić i Nenad Macanović Bebica su nakon toga progovoriloi o njihovom pomirenju, te su otkrili u čemu su oboje grešili.

Usledila je polemika oko vrele akcije Ane Spasojević i Danijela Dujkovića MUnjeza. Iako se Ana na sve načine prela od iste, ona je ponovo priznala da je ispala truleks krpa, te je Slađa Pošelina dala svoj sud i otkrila da bi obrilasa Anu magičnom krpom iz života.

Munjez je nakon toga otkrio da li se kaje zbog vrele akcije sa Anom, pa je priznao šta joj je zamerio nakon iste.

Naredna tema koja se potegla bila je tema o odnosu Aleksandra Nikolić i IVana Marinkovića, te je Aleksandra priznala da se razočarala u Ivana koji joj je zbog igra na žurki prema njoj bio loš i grub.

Aneli Ahmić je nakon toga raskirnakal Mateju Matijevića te je otkrila da ju je zvao da spvaju zajedno, što je on porekao, te su se kladili u tromesečni honorar.

Sofija Janićijević je progoovrila o odnosu sa Terzom pa je priznala da ne želi komunikaciju sa njim.

Terza je nakon toga ostao u šoku, pa je na sve načine pokušao da se opravda.

Sandra Obradović i Luka Vujović su progovorili o njihovoj vezi i raskidu, te je Sandra otkrila da je stavila tačku na celu komunikaciju sa njim.

Autor: N.B.