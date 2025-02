Šok!

Pobednica "Elite 7", Anita Stanojlović, bila je prva gošća druge sezone voditelja Nikole Žugića u emisiji "Intimna pitanja", te je ovom prilikom progovorila o simpatijama prema Mateji Matijeviću.

- Kada bi morala da proceniš kakav je neki muškarac u krevetu, šta bi rekla za Mateju Matijevića - pitao je Nikola.

- Prvo da objasnim što se tiče njega, ja sam se za njega šalila malo više, baš me briga kako će se osećati, bitno mi je kako se ja osećam. Uradila sam to namenski da isprovociram Aneli u tom trenutku, ali i Anđela, jer su dobri, to sam čula od njega. Mateja je stvarno lep, sladak je, ali da bih bila sa njim, ne bih - rekla je Anita, a onda je otkrila koju bi ocenu dala Mateji:

- Prosek, ono kao, petica - rekla je pobednica "Elite 7".

O čemu je još Anita govorila, pogledajte u video-prilogu na početku ovog teksta.

Podsetimo, Anita je na "novogodišnjoj Elitoviziji", kada je bila članica stručnog žirija, uputila na Matijevićev račun dosta komplimenata, nakon čega ju je on konstantno pozdravljao.

Autor: Nikola Žugić