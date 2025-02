On je najmalicioznija osoba koja je ovde ikad kročila: Gastoz opleo po Marku Đedoviću, pa dobio brutalnu povratnu od koje je zanemeo! (VIDEO)

Njihove reči izazvale su muk za crnim stolom!

U toku je nova anketa u Beloj kući, a Veliki šef je takmičarima "Elite" dao zadatak da glasaju za tri najmalicioznije osobe. Ovonedeljni vođa Ena Čolić dala je reč Sanji Grujić.

- Prva osoba Jordanka, cinična, naporna i nije dovoljno zrela da reši na pravi način, nego mora provokacijama. Može biti Munja u svojim ljubavnim odnosima, podmuklo se igra sa devojkama ovde. Treće mesto Đole - rekla je Sanja.

- Snupi prema Mići, Lea prema Đoletu i treća je Boža prema metli - dodala je Jelena.

- Ovo što je Jelena uradila i nije baš kul. Prva maliciozna osoba je definitivno i niko ne može da stane na njegovo mesto je Marko Đedović. On je najmalicioznija osoba koja je ovde ikad kročila. Kad je raspoložen i ako mu je kafa bila gorka koliko i život sa nama spreman je da uvrne vaše želuce. Prva i jedina osoba u ovoj kući iz hiljade primera. On ima i jednog malog pulena, to je Dačo i biće na mestu broj dva. Glupo je da ga zovemo pet meseci špijun i drukara, a sad je i maliciozan. On je moju drugaricu Keti naveo na tanak led, pa je rekla ono što ne misli ili misli, ali je rekla. Sram te bilo sad zbog tebe nemam drugaricu. Broj tri biće Uroš Stanić - govorio je Gastoz.

- Pokušavaju da me oblate - dodao je Uroš.

- Kad je Ana dala odevnu kombinaciju Urošu čak je i čarape promenio. Veliki aplauz to se ne dešava često. Drugi dan je u istim čarapama - dodao je Gastoz.

- Najzad da me neko pomene. Nije mi bilo smešno, mislim da je Gastoz bio iskren u ovom trenutku što se mene tiče. Gastoz je bio rijaliti pobednik, a sad je rijaliti fanatik. Jako je maliciozan i hrli ka prvom mestu, koristi i zloupotrebljava emotivno stanje svoje devojke. Jako si zlonameran kad si targetirao Stefan Karića kao nekog ko je zlonameran prema tvojoj devojci, a sad ga ne navedeš nego navodiš Daču i Uroša. Ti si jasno pokazao prstom u njega i svetio mu se preko negativnih pitanja tvojih fanova. Prihvatam tvoje navođenje, umem da budem. Nikom od vas nisam rekao da vas volim, pa je to u nižem rangu kad gledamo u odnosu na ljude koji zloupotrebljavaju tuđe emocije tvrdeći da ih vole. Naveo si osobe koje su uticale na odnos sa Keti, a nisi osobe koje utiču na odnos sa Anđelom. Sad si pokazao šta je prioritet. Što se drugoj mesta tiče to je osoba koja je slična tebi to je Ivan Marinković. sličnog su mentaliteta i ponašanja, sličnih prošlosti. Ivan to pokazuje sa svima, a ti u ovom odnosu. Ja ću da budem osvetik i navešću Keti, pa neka budu u istom košu - pričao je Marko Đedović.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić