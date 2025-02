Pere ti mozak kao konju: Đedović pokušao da otvori oči Anđeli na Gastozove kvarne radnje, sklopio sve kockice! (VIDEO)

Sasuo joj sve u lice!

Marko Đedović nakon sukoba sa Nenadom Marinkovićem Gastozom pokušao je da skrene pažnju Anđeli Đuričić na njegove kvarne poteze.

- Ja ćutim i pravim se lud da ne vidim da ti pere mozak kao konju. Mene boli k*rac. Njemu je krivo jer sam ga provalio. Sve je on uradio što sam ja rekao i to znači da sam ga vrlo dobro provalio. On se sveti Keti ljudima koji su dobri sa tobom -

- Rekao mi je odmah da neće da navede Sanju i Karića da ne bi otvarao lične sukobe - dodala je Anđela.

- On Keti i dalje stavlja na prvo mesto, to je njegova stvar. On sad tebe manipuliše, ja glup nisam, a ni zaljubljen u njega. On isto kao Marinković hoće da očisti mozak ljudima koji su oko tebe. Kad ste pomireni ja to neću da pričam, ti najbolje znaš da li je sve super i okej - govorio je Marko.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić