KARAMBOL: Anđela kao oparena skočila na Gastoza i pred svima počela da urla na njega, on je poručio da IGRA RIJALITI! (VIDEO)

Trese se Bela kuća od njenog urlanja!

U toku je nova anketa u Beloj kući, a Veliki šef je takmičarima "Elite" dao zadatak da glasaju za tri najmalicioznije osobe. Ovonedeljni vođa Ena Čolić dala je reč Teodori Delić.

- Navešću nešto što smatram najkvarnijim, a to je kad je neko u crvenom da ga napadaš, to su Jordanka, Uroš i Ivan - rekla je Teodora.

- Uzeću tri para koji su aktuelni od početka. Keti i Gastoz bili su najbliiži, mislim da oboje rade na štetu anđele. On uvek okuplja ekipicu koja ga podržava i on iz svega izvlači korist. Keti moram da te stavim jer dala materijala ovih dana, pa sam i ja pomislio da ga koristiš. Od prvog dana mislim da si zaljubljena, on se pravio lud. Pokušavam da se izvučem iz tebe, ali sve ono što sam čuo si maliciozna. Sofija je maliciozna u kombinaciji sa malim Dačom. Ne mogu da verujem da je Keti koristila dva sata da priča sa Dačom. Ja kad vidim bar 10 ljudi sa Dačom i drži predavanje ili samo sluša to je velika sposobnost - rekao je Ivan.

- Za mene je to Ivan Marinković, Keti i Sanja - rekla je Anđela.

- Prvo mesto Nenad - rekao je Bebica.

Anđela ga je prekinula i zaratila sa Gastozom.

- Neću da idem linijom manjeg otpora. On je 15 dana slušao mene. Najlakše je da navedem Daču ili nekog, a najjače da neću Marka. On je 15 dana slušao moje suze, sklanjao me od svađe sa tobom. Nikog nisam uvreda - urlala je Anđela.

- Bravo, samo nemoj nikad da kažeš da igram rijaliti. Ti igraš rijaliti, a ja ne. Ja gledam ljudskost, ti ne. Idi igraj rijaliti i bolje sedi tamo, vidiš da nam ne ide. Ja sam mnogo plitak, a ti si dubokoumna - govorio je Gastoz.

- Đedović je dao sve od sebe da budem normalna prema sebi i tebi. Ja tebi ne drobim za ankete. Ja ne mogu da navedem Branku, ako hoću da izbegnem Munju. Ovo je anketa za koju mislim da Sanja to poseduje. Evo Lule, Kačavenda i Keti jer provodite vreme sa Gastozom. Ne može navede Đedovića, smeta mi - vikala je Anđela.

